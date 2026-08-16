Raúl García | “Mi primer trabajo en Disney fue el genio de ‘Aladdin’”

Raúl García, dibujante y animador Quintana

Hace algo más de 30 años, Raúl García fue el primer animador español en trabajar en Disney. Y su llegada se dio después de que Amblin y Disney no terminasen de encontrar una solución para ver quien se quedaba con los animadores que dieron vida al éxito de ‘¿Quién engañó a Roger Rabbit?’, producida por Spielberg. En “una solución salomónica donde las haya”, despidieron a todos y Disney decidió llamarlos para llevárselos a Los Ángeles en el momento en el que Jeffrey Katzenberg y Michael Eisner intentaban reflotar el estudio.

El primer animador español en Disney se encuentra estos días en A Coruña para formar parte del festival Viñetas desde o Atlántico. “Lo conocía, vine el año pasado y me enamoré tanto de él que hasta que no me han invitado no he parado”, asegura entre risas.

García rememora aquellos primeros años 90, cuando aterrizó en Disney, donde su primera película fue ‘Aladdin’. Explica que, al contrario que otras empresas, en aquel momento en Disney se les asignaba un personaje único en lugar de secuencias sueltas. “Tuve la suerte de que mi primer personaje como animador fue el genio de ‘Aladdin’”, al que tuvo que dar “personalidad” y hacerlo “sentir vivo”.

Aunque él fue el primero, explica que ahora no es tan extraño ver españoles en los créditos de las producciones de animación de Hollywood. “No hay película que se haga en la cual no haya un español”, asegura. “Aquí hay muy buenos artistas, pero no había una industria sólida que permitiera un trabajo continuado. Ahora quizá sí, ahora soy más optimista porque hay estudios con vocación de continuidad”.

La lista de películas en las que ha trabajado en su etapa en Disney es la envidia de cualquier persona que haya crecido en los años 90 con las creaciones de la gran empresa americana. “Toda la década que estuve en Disney fue muy importante por haber trabajado en clásicos como ‘La Bella y la Bestia’, ‘El Rey león’, ‘Pocahontas’ o ‘El jorobado de Notre Dame’”, enumera, antes de recordar su participación en ‘Fantasía 2000’. “Era un proyecto que llevaba el sobrino de Disney, Roy Disney, era como trabajar con la realeza”, apunta entre risas sobre este proyecto “con gran carga histórica”, por ser una adaptación de la película original de los años 40, en la que, junto a otro compañero, animó la ‘Quinta Sinfonía’ de Beethoven.

'Los Simpson'

Pero uno de los motivos por los que está en Viñetas es por la muestra de Palexco en la que se exponen sus objetos de coleccionismo ligados a ‘Los Simpson’.

Pero su historia con la icónica serie es, cuanto menos, curiosa. Se remonta a sus tiempos tras acabar la universidad, cuando se dedicaba a presentar su cortometraje de animación por todos los festivales posibles, una época en la que coincidió y se hizo amigo de unos tales Tim Burton, “un chavalito muy raro que había hecho ‘Vincent’, dice entre risas; Mark Baker, el creador de ‘Peppa Pig’; y David Silverman, la “mano derecha de Matt Groening”.

Más avanzada su amistad, Silverman le cuenta a García que a él y a Groening, por entonces “un artista underground”, les habían ofrecido participar en ‘El show de Tracey Ulman’, donde acabarían estrenando ‘Los Simpson’. “Recuerdo que los amigos le decíamos: Tú eres de Los Ángeles, búscate un trabajo estable, tienes Disney, puedes ir a un gran estudio, porque eso no tiene ningún futuro”, rememora entre risas.

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‘Los Simpson’ se convirtieron en todo un fenómeno, casi de culto se podría decir. “Siempre me quedó la espinita, no solo por pensar lo malo que era yo dando consejos profesionales, sino de qué bonito y divertido sería hacer algo de ‘Los Simpson’”, apunta. Y la oportunidad llegó durante la pandemia, para uno de los episodios especiales de Halloween: “Me pidieron hacer una parodia de ‘Bambi’ y me llamaron como animador invitado para participar en esa parodia”.

Recuerda que la serie era algo de culto. Cuando se empezó a emitir en EEUU, “yo estaba haciendo en Londres ‘An american tail 2’ y los familiares de los artistas americanos nos enviaban cintas grabadas del episodio de la semana, era como una cosa de culto”, cuenta.

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Annecy

A Viñetas llega, dice, pletórico y sin terminar de creérselo todavía, porque uno de sus últimos proyectos, ‘La violinista’, se presentó en Annecy en junio, donde ganó “el ‘Gran cristal de la ciudad’, que es como el máximo premio de animación que puedes conseguir, el equivalente a los Oscar, pero de animación”, cuenta con una sonrisa, mientras añade que próximamente irá al festival de Toronto, donde competirá en la categoría general, con películas de imagen real.

“Es un momento intenso ahora mismo”, comenta mientras explica que tiene otro proyecto, este en 3D, de corte más humorístico, “una comedia totalmente loca”, que se llama ‘Flamingo Flamenco’. “Mientras estaba con ‘La violinista’ ya estaba con este otro proyecto, una segunda película que estoy acabando”.