Nuevas obras mejorarán el acceso y la visita el Castro de Elviña en A Coruña 

Vista del Castro de Elviña El Ideal Gallego

El Ayuntamiento de A Coruña continúa avanzando en su plan de actuación para la puesta en valor del Castro de Elviña con la adjudicación de las obras de mejora de accesibilidad en la entrada principal del recinto. La intervención supondrá una inversión superior a los 150.000 euros y permitirá mejorar tanto el acceso como las condiciones de visita a uno de los principales enclaves de la red de Museos Históricos de la ciudad.

Los trabajos han sido adjudicados recientemente a la empresa López y Leis y se centrarán en el acondicionamiento de la zona de entrada al yacimiento arqueológico, además de incluir actuaciones destinadas a facilitar y mejorar la experiencia de las personas visitantes.

Esta nueva intervención se suma a otras dos actuaciones que ya se encuentran en marcha en el Castro de Elviña. Por un lado, el Ayuntamiento está ejecutando el nuevo centro de apoyo a las actividades arqueológicas y didácticas, que permitirá reforzar el uso cultural y educativo del yacimiento. Por otro, se está llevando a cabo la instalación de un nuevo vallado perimetral alrededor del recinto, una actuación destinada a mejorar su protección y conservación.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, destacó la importancia del conjunto de actuaciones previstas para revitalizar el enclave arqueológico y poner en valor su patrimonio. En este sentido, señaló que se trata de intervenciones “necesarias para cumplir nuestro objetivo de revitalizar el Castro de Elviña”, al que definió como “una de las principales joyas patrimoniales de la ciudad”.

Las tres actuaciones, las mejoras de accesibilidad en la entrada, la construcción del nuevo centro de apoyo y la instalación del vallado perimetral, supondrán en conjunto una inversión municipal de más de 750.000 euros.

El paquete de medidas permitirá avanzar tanto en la conservación y protección del yacimiento como en la mejora de sus condiciones de acceso y visita, reforzando el papel del Castro de Elviña dentro del patrimonio histórico y cultural de A Coruña.