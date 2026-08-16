Los Cantones se despiden un año más de Viñetas desde o Atlántico, la feria que “nunca defrauda”

Ambiente esta tarde en Viñetas Quintana

Siete intensos días después, Viñetas desde o Atlántico 2026 dice hoy adiós a una ciudad que, como acostumbra, acompañó a un salón del tebeo tan lleno como nunca. Decenas de personas paseaban en la ubicación de siempre de los Cantones de un evento que para coruñeses como el joven Ramón Fernández, que apuraba esta tarde sus últimas compras, “ha sido igual de bueno que siempre”: “Nunca defrauda”.

Así opinaba también Rebeca Vila, otra joven coruñesa que visitaba por segunda ocasión esta edición de la feria: “No sé si porque en general en la ciudad hay más gente, pero me sorprendió que el otro día vine a ultima hora y esto seguía llenísimo, y hoy (por ayer) igual”. Y ella tan contenta. “Me gusta la localización, me encanta leer, y es genial tener dos ferias (junto a la del libro antiguo) así, tan juntas, porque puedes pasear de una a otra”, expresaba.

También convenció Viñetas a turistas como Lope García, argentino que visitaba por primera vez la ciudad. Él y su pequeño hijo pasaron un buen rato de su día de ocio en A Coruña visitando una feria que desconocían, pero que encandiló a ambos. “Dimos varias vueltas, nos encantó y compramos bastante”, comentaba.

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Precisamente, los editores y responsables de puestos también daban ayer buena cuenta del éxito comercial y cultural del evento. Dante de la Fuente, de la coruñesa Eldritch Gate, aseguraba así que ha sido el mejor de los años que han acudido a la feria: “Ha sido increíble porque coincidió con el eclipse, con los cinco transatlánticos... Fue una barbaridad”. En su tienda vendieron mangas como ‘Dragon Ball’, ‘Doraemon’, ‘One Piece’ o ‘Nana’, pero también muchos libros de arte de grandes sagas de videojuegos.

Antonio Montes, de Alita Cómics, definía la experiencia como una “montaña rusa”. Tuvieron firmas con colas que duraron horas, y despacharon mangas como ‘Berserk’ o cómics como ‘La muerte de Guernica’ de Paul Preston (en línea con la temática especial de este año, relacionada con la memoria histórica) como churros. Mientras que Víctor Alós, de la editorial castellonense Unrated Comics, afirmaba que es una suerte acudir cada verano a “un evento increíble, uno de los referentes del año”. “Ha estado llenísimo, con los cruceros, las fiestas y las tres ferias (Mostrart, Viñetas y libro antiguo) retroalimentándose”, comentaba.

Esta tarde, los últimos visitantes pudieron disfrutar de actividades como la pintada de un mural que organizó Metrópolis Cómics. Además, los más rezagados pueden visitar las exposiciones vinculadas a la feria en diversas partes de la ciudad hasta el 27 de septiembre.