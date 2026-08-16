La Semana Clásica reúne en María Pita a más de 300 músicos

La Orquesta Gaos durante un concierto en María Pita El Ideal Gallego

La plaza de María Pita volverá a convertirse en un gran auditorio al aire libre con una nueva edición de la Semana Clásica, una de las principales citas culturales de las Festas de María Pita 2026. Entre el 18 y el 23 de agosto, las principales formaciones musicales de la ciudad ofrecerán cinco conciertos gratuitos que recorrerán desde la música sinfónica y operística hasta las grandes bandas sonoras del cine.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, destacó la importancia de una iniciativa que permite acercar la música clásica a toda la ciudadanía y poner en valor el talento musical local. La regidora subrayó que la Semana Clásica es ya “una de las grandes tradiciones culturales” de las fiestas y una muestra del “extraordinario nivel artístico” de la ciudad.

La programación arrancará el martes 18 de agosto con la Orquestra Gaos, que presentará Boleros Sinfónicos. El espectáculo contará con los tenores Celso Albelo y Pancho Corujo y la soprano Candelaria Hernández, en un recorrido por algunos de los grandes clásicos del género.

El miércoles 19 de agosto, la Orquestra de Cámara de Galicia tomará el relevo con Una noche española, un programa dedicado a compositores como Rogelio Groba, Isaac Albéniz, Enrique Granados y Manuel de Falla. La formación estará dirigida por Rogelio Groba Otero y contará con la participación del pianista Pablo Diago Busto.

Tras la jornada de descanso del jueves 20, la Semana Clásica regresará el viernes 21 de agosto con la Xoven Orquesta Sinfónica de Galicia, dirigida por Alejandro Posada. Su propuesta, titulada América, un recorrido musical por el continente americano, incluirá obras de Leonard Bernstein, José Pablo Moncayo, Arturo Márquez, Alex Tovar, Santiago Castellanos y Alberto Ginastera.

Una de las grandes citas llegará el sábado 22 de agosto con la actuación de la Orquesta Sinfónica de Galicia, bajo la dirección de Roberto González-Monjas y con el pianista Javier Perianes como solista. El concierto estará dedicado a Manuel de Falla con motivo del 150 aniversario de su nacimiento e incluirá obras del compositor gaditano junto a piezas de Fernando Buide y Joaquín Turina.

La Semana Clásica concluirá el domingo 23 de agosto con la Banda Municipal de Música de A Coruña y el espectáculo Grandes corais de película. La formación estará acompañada por Coral El Eco, Coro Gaos, el grupo de gaitas de Cántigas da Terra y la cantante coruñesa Irene Cerqueiro.

El cierre reunirá a más de un centenar de músicos e intérpretes sobre el escenario y ofrecerá un repertorio de conocidas bandas sonoras, entre ellas las de Titanic, El bueno, el feo y el malo, Excalibur, El mago de Oz y Mar adentro. El espectáculo se completará con proyecciones audiovisuales de gran formato.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, calificó la programación como una de las más ambiciosas de los últimos años y destacó el compromiso municipal con la música, la creación artística y el apoyo a las entidades culturales de A Coruña.

Todos los conciertos se celebrarán a las 21.00 horas en la plaza de María Pita, con entrada gratuita, y permitirán disfrutar de cinco grandes propuestas musicales en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.