La DGT registró un incremento del 15% en las motocicletas en A Coruña en los últimos cinco años

Motorista circulando por el Paseo Marítimo Quintana

Según las estadísticas de la DGT, en los últimos cinco años los únicos vehículos que han aumentado su número en A Coruña han sido las furgonetas y las motocicletas. En este último caso, han pasado de 11.404 en 2020 a 13.379 el año pasado. Es decir, un incremento del 15%, a la par con las furgonetas. Aunque tradicionalmente nunca han sido un vehículo muy popular en A Coruña, quizá porque el motorista siempre está expuesto a las inclemencias meteorológicas y a los accidentes de tráfico, su presencia cada vez es mayor en las calles de A Coruña.

Alejandro Navares, presidente del club de moteros de A Coruña Furtivos, lo achaca sobre todo al fenómeno de los mensajeros que recorren la ciudad de un lado a otro, muchos para la empresa Globo, aunque estos también se desplacen en patinete eléctrico. “Lo que más hay son motos de 125 centímetros cúbicos, los scooters, porque se pueden conducir con el carné de coche”, apunta Navares.

En Furtivos solo montan motos de 500 centímetros cúbicos para arriba, de manera que estos vehículos les parecen poco más que simples motocicletas. Pero además de los ‘riders’, hay que tener en cuenta el factor climático. A medida que los inviernos son más suaves, apetece más el contacto con el aire libre del que disfruta el motorista. “Cada vez tenemos veranos más largos e inviernos con temperaturas más agradables. Antes llovía mucho más”, opina Navares.

Aparcamiento de motos en Durán Loriga German Barreiros

Por su parte, Juan González, de Amodiño Coruña MG, con base en Cambre, considera que también ha favorecido a la motocicleta el hecho de que sea cada vez más difícil aparcar en el centro de la ciudad. “De hecho, a menos que tenga que cargar con algo, yo siempre vengo en moto”, asegura González. Mientras que cada vez se reduce más el número de plazas de aparcamiento, la Concejalía de Movilidad instala cada vez más espacio para motocicletas en las zonas claves del centro de la ciudad.

“Además, una motocicleta es más barata que un coche”, apunta González para luego añadir que también es más divertida de conducir. En esto ha ayudado el fenómeno televisivo ‘Sons of Anarchy’, una serie americana que narra las andanzas de una banda de motoristas que se dedican a transgredir la ley. La imagen romántica del héroe a lomos de una motocicleta ha fascinado a muchos televidentes y animado a algunos a imitarla, aunque solo sea el fin de semana.

El desplome del ciclomotor

Por otro lado, el número de ciclomotores ha caído en los últimos cinco años en un 28,7%, más que ningún otro tipo de vehículo, pasando de las 3.188 matrículas de 2020 a las 2.477 del año pasado. Es difícil explicar las causas de este desplome, aunque una de ellas podría ser el patinete eléctrico.

Este cumple las mismas funciones de vehículo ligero y urbano que el ciclomotor. Ahora que el patinete también debe matricularse, pronto se conocerá su incidencia real en la ciudad.