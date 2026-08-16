¿Qué hacer hoy, 16 de agosto, en A Coruña en las fiestas de María Pita?

Tony Hadley, de Spandau Ballet Andrew Hurley

En la plaza de María Pita, a las 22.00 horas, Tony Hadley, ex Spandau Ballet, ofrecerá un concierto en el marco del ciclo Noites de María Pita.

El Festival Internacional del Folclore comienza a las 18.00 horas con un desfile entre Palexco y María Pita. Más tarde, a las 19.00 horas, en la plaza de María Pita se presentan: Asociación de Coros y Danzas Eidos (A Coruña), Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana), Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas), Traditional Danc Ensemble 'Hachn' (Armenia) e Identidad Taller de Danza (Perú).

Galería El álbum de las Fiestas de María Pita Ver más imágenes

En las Fiestas de Barrio, el turno es para A Gaiteira. Además, en los jardines de Méndez Núñez está la Feria del Libro Antiguo (10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00), Viñetas desde o Atlántico (11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00) y la Feria de Artesanía Mostrart (11.00 a 14.00 y 17.30 a 22.00).