Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

¿Qué hacer hoy, 16 de agosto, en A Coruña en las fiestas de María Pita?

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
16/08/2026 04:42
Tony Hadley, de Spandau Ballet
Tony Hadley, de Spandau Ballet
Andrew Hurley
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

En la plaza de María Pita, a las 22.00 horas, Tony Hadley, ex Spandau Ballet, ofrecerá un concierto en el marco del ciclo Noites de María Pita.

El Festival Internacional del Folclore comienza a las 18.00 horas con un desfile entre Palexco y María Pita. Más tarde, a las 19.00 horas, en la plaza de María Pita se presentan: Asociación de Coros y Danzas Eidos (A Coruña), Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana), Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas), Traditional Danc Ensemble 'Hachn' (Armenia) e Identidad Taller de Danza (Perú).

Galería

El álbum de las Fiestas de María Pita

Lucía Veiga dio un pregón con acento coruñés y femeninoVer más imágenes

En las Fiestas de Barrio, el turno es para A Gaiteira. Además, en los jardines de Méndez Núñez está la Feria del Libro Antiguo (10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00), Viñetas desde o Atlántico (11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00) y la Feria de Artesanía Mostrart (11.00 a 14.00 y 17.30 a 22.00). 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Tony Hadley, de Spandau Ballet

¿Qué hacer hoy, 16 de agosto, en A Coruña en las fiestas de María Pita?
Redacción
quintana. RaÃºl GarcÃ­a, dibujante de cÃ³mics y visionario clarividente

Raúl García | “Mi primer trabajo en Disney fue el genio de ‘Aladdin’”
Óscar Ulla
L

Hace 25 años | El día de Aragón cierra el certamen de casas regionales en A Coruña
Noela Rey Méndez
Fernando Romay, durante la entrevista en La Solana

Fernando Romay: “La Coruña es una ciudad bonita de ver, porque es preciosa, pero es más bonita de vivir”
Doda Vázquez