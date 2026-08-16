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A Coruña

El aeropuerto de Santiago volverá a duplicar rutas que ya tiene el de A Coruña: tras Wizz Air llega Fly2Galicia

Lavacolla acogerá las bases de las dos compañías, que introducirán enlaces ya anunciados o existentes en Alvedro

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
16/08/2026 20:47
Avión de Binter saliendo del aeropuerto de Alvedro
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Este verano está siendo un no parar de anuncios en los aeropuertos gallegos. En medio de la eterna polémica sobre la coordinación de los tres aeródromos para que se conviertan en una colectividad y no en una competencia letal, en las últimas semanas Santiago -después de su cierre por obras en mayo durante más de un mes, en el que A Coruña absorbió la inmensa mayoría de su tráfico- ha firmado varios acuerdos que duplican algunas de las rutas que ya están operativas en Alvedro o que ya había firmado el aeródromo herculino. A la base de Wizz Air en la instalación compostelana, se une ahora el inicio de las operaciones de Fly2Galicia.

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El Ayuntamiento coruñés, dirigido por Inés Rey, anunció en julio dos convenios para ampliar los enlaces de Alvedro. Por un lado, se establecerían nuevas rutas nacionales con destino a Sevilla, Alicante, Bilbao, Málaga y Valencia, mientras que, por otro, gracias a un acuerdo con la multinacional textil coruñesa Inditex, el aeropuerto pasaría a unirse con los de Lisboa, París, Londres y Estambul. Todos estos se unirían a los que actualmente ya oferta el aeródromo: Madrid, Barcelona, Ginebra, Milán, Tenerife y Gran Canaria.

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Sin embargo, pocas semanas después, Santiago respondía con un nuevo acuerdo: la compañía Wizz Air establecía su base en Lavacolla. Con ella llegarán vuelos a Bilbao, Málaga, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Zaragoza, Roma, Varsovia, Madrid y Valencia.

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Ahora se ha anunciado el inicio de las operaciones una empresa de nueva creación, Fly2Galicia, que comenzará a operar a partir del 1 de diciembre con la apertura de una base en Santiago de Compostela, desde donde volará a hasta ocho destinos diferentes con un total de 17 frecuencias semanales.

Entre las ochos ciudades, cinco son destinos internacionales: Bruselas, Praga, Múnich, Venecia y Milán. Estas se suman a otras tres conexiones domésticas, Zaragoza, Alicante y Granada.

El próximo martes, 18 de agosto, habilitará la web para reservas. Entonces, el público podrá consultar al detalle las frecuencias, horarios y precios. Con todo, ha anticipado que los viajes a las tres ciudades españolas costarán desde 19 euros; los pasajes a Milán y Bruselas se venderán a partir de 39 euros, y los vuelos a Múnich, Praga y Venecia saldrán desde 49 euros.

La aerolínea ha asegurado que incluso la tarifa más reducida incluirá dos piezas de equipaje de mano; en concreto, una maleta de cabina de ocho kilos y un artículo personal.

Con las llegadas a Santiago de ambas, Lavacolla y Alvedro sumarán nuevos enlaces 'repetidos'. Así, Fly2Galicia operará en Compostela la misma ruta a Alicante que ya había anunciado A Coruña y también la de Milán que lleva varios años funcionando en Alvedro. A ello se añaden las de Bilbao, Málaga y Valencia -anunciadas por el Ayuntamiento herculino- y Madrid, Tenerife y Gran Canaria -ya en marcha- que duplicará Wizz Air en Santiago.

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