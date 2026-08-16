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A Coruña

Detenido en A Coruña  en la puerta de su expareja armado con un palo

El individuo tenía una orden de alejamiento en vigor y numerosos antecedentes

Abel Peña
Abel Peña
16/08/2026 13:19
Una patrulla de la Policía Nacional, en el lugar de los hechos
Una patrulla de la Policía Nacional, en una imagen de archivo
Cedida
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La Policía Nacional consiguió detener in extremis a un individuo de 30 años que se encontraba armado a la puerta de la casa de su expareja en Antonio Pedreira Ríos, en las Casas de Franco. El suceso tuvo lugar pasadas las once de la noche de ayer. El individuo es considerado por las autoridades como un delincuente con un largo historial y con graves problemas mentales

El individuo se había acercado a la casa de la mujer caminando por la calle con un cuchillo de grandes dimensiones en la mano, lo que alarmó a los transeúntes. Alguien llamó a la Policía, y varias patrullas se acercaron al lugar a tiempo para evitar lo que podría haber acabado en tragedia. 

Sin embargo, cuando llegaron, los agentes no descubrieron ningún cuchillo, pero si un objeto contundente. O sea, un palo. Como pesaba sobre él una orden de alejamiento, le detuvieron inmediatamente

Cuando se le pusieron las esposas, los testigos afirman que la gente que contemplaba lo que estaba ocurriendo desde ventanas y portales rompieron a aplaudir. El sujeto, de origen venezolano, es conocido en el vecindario como alguien impredecible y peligroso. Se le imputan delitos de quebramiento de condena, violencia de género y amenazas graves

De hecho, fuentes policiales aseguran que entre sus antecedentes se encuentra el atentado contra la autoridad porque golpeó a dos policías municipales, causando a uno un herido en la barbilla. Sin embargo, en esta ocasión no ofreció resistencia. Se espera que el juez ordene su ingreso en prisión.

Audiencia Provincial de A Coruña

Juzgan a un hombre por entrar en el domicilio de su expareja a la que tenía prohibido acercarse

Más información
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