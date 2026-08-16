Una patrulla de la Policía Nacional, en una imagen de archivo Cedida

La Policía Nacional consiguió detener in extremis a un individuo de 30 años que se encontraba armado a la puerta de la casa de su expareja en Antonio Pedreira Ríos, en las Casas de Franco. El suceso tuvo lugar pasadas las once de la noche de ayer. El individuo es considerado por las autoridades como un delincuente con un largo historial y con graves problemas mentales.

El individuo se había acercado a la casa de la mujer caminando por la calle con un cuchillo de grandes dimensiones en la mano, lo que alarmó a los transeúntes. Alguien llamó a la Policía, y varias patrullas se acercaron al lugar a tiempo para evitar lo que podría haber acabado en tragedia.

Sin embargo, cuando llegaron, los agentes no descubrieron ningún cuchillo, pero si un objeto contundente. O sea, un palo. Como pesaba sobre él una orden de alejamiento, le detuvieron inmediatamente

Cuando se le pusieron las esposas, los testigos afirman que la gente que contemplaba lo que estaba ocurriendo desde ventanas y portales rompieron a aplaudir. El sujeto, de origen venezolano, es conocido en el vecindario como alguien impredecible y peligroso. Se le imputan delitos de quebramiento de condena, violencia de género y amenazas graves.

De hecho, fuentes policiales aseguran que entre sus antecedentes se encuentra el atentado contra la autoridad porque golpeó a dos policías municipales, causando a uno un herido en la barbilla. Sin embargo, en esta ocasión no ofreció resistencia. Se espera que el juez ordene su ingreso en prisión.