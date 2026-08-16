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A Coruña

Aumenta el número de furgonetas a pesar de la reducción del parque móvil

El auge de la mensajería y de otros oficios relacionados con la construcción explica este hecho

Abel Peña
Abel Peña
16/08/2026 04:05
GermÃ¡n. Furgonetas
Furgonetas en la plaza de San Agustíns
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Pocas cosas evolucionan tanto como la movilidad, que en los últimos años ha recibido una gran atención por parte de las autoridades. La forma en la que los coruñeses se desplazan está cambiando lentamente, y se refleja en las estadísticas del parque móvil de A Coruña que presenta la Dirección General de Tráfico (DGT) y que señalan que, desde el covid, todos los tipos de vehículos (camiones, turismos y ciclomotores) han ido reduciendo su número, excepto dos: motos y furgonetas. En ambos casos, su número ha crecido un 15% en cinco años. 

Por supuesto, lo primero que viene a la mente es la gran cantidad de furgonetas de reparto que se pueden ver cruzando la ciudad. En los últimos años se viene percibiendo un auge del comercio electrónico, y las empresas de reparto que tienen base en los polígonos que rodean a ciudad, han desarrollado mucho sus operaciones, de manera que es posible verlas aparcadas formando hileras. De hecho, el Ayuntamiento está sopesando crear a largo plazo puntos de recogida para evitar el tráfico que generan, además de los problemas de aparcamiento irregular. 

Envejecimiento

Pero no puede achacarse a estas empresas la mayor parte de este incremento porque suelen comprar vehículos nuevos mientras que el parque de furgonetas de A Coruña es bastante viejo. En 2020, el 16,7% tenía menos de cuatro años, mientras que en 2025 era algo más de la mitad (8,8%), lo que significa que muchas son de segunda mano. La presidenta de Acotrades (Asociación Coruñesa de Transportes Discrecionales y Especiales), Lucía Loureiro, considera que muchas de las ‘nuevas’ furgonetas que figuran en el parque móvil pertenecen a autónomos, y no todos ellos se dedicarían al reparto. 

También hay fontaneros, electricistas y pintores que necesitan esta clase de vehículos, y que no lo destinan al transporte de mercancías”, apunta. Por otro lado, la furgoneta sigue siendo un vehículo versátil que ofrece ventajas respecto a un turismo convencional para un conductor que tenga perros de gran tamaño, por ejemplo. O que simplemente le guste acampar al aire libre. 

En efecto: la ‘camperización’, como se denomina a la práctica de convertir furgonetas en pequeñas autocaravanas, sigue estando de moda para aquellos a los que les gusta esta forma de viajar. De hecho, existen algunos talleres en A Coruña que se han especializado en esta clase de reformas de vehículos. 

Transportes pesados

Respecto al transporte de mercancías, la presidenta de Acotrades señala que cada vez hay menos camiones. De hecho, según los datos de la DGT el número de camiones registrados en A Coruña ha caído también en los últimos cinco años en medio millar de matrículas. Pasando de los 6.291 registrados en 2020 a los 5.763 del año pasado. Es decir, un descenso del 8,4%. Para Loureiro, la razón es evidente: el sector está en crisis. “¿Para qué vamos a querer camiones si no tenemos conductores? –se pregunta la también empresaria–. Lo que haces es reducir la flota, porque mucha gente está abandonando la profesión”. El motivo serían los escasos beneficios. “Es una profesión dura, y la gente no quiere trabajar, y los que quieren, es en una oficina de ocho de la mañana a tres de la tarde”, se lamenta. 

Los horarios y viajes a los que está sometido un conductor de transporte pesado no valen la pena, porque tampoco son apreciados. Loureiro asegura que cuando llegan a un muelle de carga tienen que soportar continuos problemas de logística. “Lo peor para transportar es la alimentación, siempre –asegura–. Los almacenes tienen muchos muelles pero poco personal y ves siempre un montón de camiones sin descargar”. Sin embargo, la presidenta de Acotrades es optimista, porque la escasez de transportistas los hace más valiosos, “pero hay que mejorar las condiciones”.

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