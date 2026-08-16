A Coruña
Así es la labor del Servicio de Vigilancia Aduanera en A Coruña
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Imágenes de las embarcaciones de Aduanas
Embarcación rápida ‘Águila I’ rodeando al ‘Halcón’
Javier Corominas
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Imágenes de las embarcaciones de Aduanas
Embarcación de Aduanas
Javier Corominas
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Imágenes de las embarcaciones de Aduanas
Plano vertical de la embarcación ‘Halcón’
Javier Corominas
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Imágenes de las embarcaciones de Aduanas
Dos embarcaciones de Aduanas
Javier Corominas
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Imágenes de las embarcaciones de Aduanas
Práctica nocturna
Javier Corominas
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Imágenes de las embarcaciones de Aduanas
Práctica nocturna en la ensenada de Orzan y Riazor con la embarcación ‘Alcotan’
Javier Corominas
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Imágenes de las embarcaciones de Aduanas
Embarcación de Aduanas con la luz de la Torre de fondo
Javier Corominas
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Imágenes de las embarcaciones de Aduanas
Una embarcación auxiliar de interceptación
Javier Corominas
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Imágenes de las embarcaciones de Aduanas
Maniobra de aproximación por popa
Javier Corominas
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Imágenes de las embarcaciones de Aduanas
Embarcación de Aduanas
Javier Corominas