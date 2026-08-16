Hace 25 años | El día de Aragón cierra el certamen de casas regionales en A Coruña

La jornada dedicada a Aragón en las Casas Regionales Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, se destapaba la fachada del edificio de “El Palomar” tras una profunda reforma que hará que brille un siglo después de acoger a lo más granado de la burguesía coruñesa. Además, sigue la incógnita del mal olor que hay en la ciudad y que cada barrio achaca a algo distinto. En 1951, hace 75 años, Betanzos inauguraba dos edificios y una restauración: el nuevo mercado, el Centro Primario de Higiene y el Archivo general de Galicia.

Portada de El Ideal Gallego del 16 de agosto de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años | El edificio de “El Palomar” volverá a brillar un siglo después de levantarse

El conocido como edificio de “El Palomar” volverá a brillar un siglo después de levantarse. La remozada fachada del número 45 de calle de Panaderas ha quedado al descubierto después de varios años sometida a una delicada operación de recomposición. Es el primer paso para que un siglo después vuelva a brillar un histórico inmueble que tuvo entre sus inquilinos a lo más granado de la burguesía coruñesa y que por la burocracia acabó convertido en una mansión para las palomas.

Por otra parte, la jota y los productos típicos de Aragón se convirtieron en los protagonistas de la jornada final del certamen de casas regionales, que estuvo dedicada a esa comunidad autónoma. Los organizadores calificaron de satisfactorio el resultado final de la feria, que durante 17 días permaneció abierta en Méndez Núñez.

Además, sigue el hedor en la ciudad, aunque el mal tiempo lo redijo. En cada barrio se le achaca un origen diferente. Visma culpa a la refinería y la zona centro, Os Mallos Matogrande y Cuatro Caminos creen que se trata de los residuos de la planta de Nostián.

Portada de El Ideal Gallego del 16 de agosto de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Una mujer sufre quemaduras graves al caerle agua hirviendo en su casa

Cuando se dedicaba a las labores domésticas Francisca Navarro Rodero, de 22 años, domiciliada en Mercado, 4 primero, tuvo la desgracia de que le cayera sobre el cuerpo un recipiente que contenía agua hirviendo. Inmediatamente fue trasladada a la Casa de Socorro del Hospital donde le fueron apreciada quemaduras de primero y segundo grado en regiones escapular derecha, dorsal, lumbar y glútea, siendo calificado su estado de pronóstico reservado. Pasó a ocupar una cama en el Hospital.

En Betanzos se han inaugurado dos nuevos edificios y uno restaurado: el nuevo mercado y el Centro Primario de Higiene, bendecidos por el señor arzobispo de Santiago, y el Archivo general de Galicia. Además, han quedado instaladas en la Casa Consistorial de Sada las nuevas oficinas municipales, que han sido construidas con arreglo a las más modernas características de vistosidad y confort, lo cual supone un gran beneficio para el personal y el público en general, pues con tal motivo podrá ser cómodamente atendido en cada una de las ventanillas rotuladas para las distintas dependencias.