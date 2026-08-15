Estos son los beneficios de la empresa que gestiona la terminal de cruceros de A Coruña

Varios cruceristas salen de un trasatlántico para pasear por A Coruña Patricia G. Fraga

Un total de 465.000 cruceristas visitaron A Coruña durante el año pasado. Todos ellos han de pasar por la estación marítima que gestiona la empresa Corunna Cruise Terminal, que desde 2011 ostenta una concesión otorgada por la Autoridad Portuaria para la gestión de este espacio, lo que incluye la prestación de diversos servicios a los pasajeros, tripulantes y la realización de las tareas del ámbito de la seguridad.

Las cuentas correspondientes al ejercicio 2025 depositadas en el Registro Mercantil desvelan que esta compañía registró unos ingresos de 1.061.116 euros, frente a los 883.373 del año anterior. Esto supone un incremento de un 20%.

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El beneficio neto obtenido por esta compañía también creció de forma importante. En concreto, se incrementó un 26%, ya que pasó de 222.749 euros en 2024 a los 281.656 euros contabilizados durante 2025, según la cuenta de resultados presentada por la empresa.

Actividad

La memorial anual recoge que Corunna Cruise Terminal fue constituida en A Coruña el 22 de diciembre de 2010. Su objeto social es la explotación del edificio de la terminal de cruceros del puerto herculino, desarrollando “todas las actividades generadas en torno a esta explotación”, tanto “para los cruceristas como para los tripulantes de los buques”, bien “de forma directa o indirecta”.

Esto incluye la gestión del embarque, desembarque y tránsito de pasajeros y tripulaciones, además de la carga y descarga de equipajes, así como el aprovisionamiento de los buques. El documento también detalla que la empresa asume los servicios de seguridad y control de acceso a los buques y desembarque de los mismos, así como cualquier actividad complementaria necesaria para el correcto desarrollo de las escalas de los buques.

Dueños

Las cuentas anuales recogen que los propietarios de la gestora de la estación marítima del puerto coruñés son, al 50%, Rubine e Hijos y Pérez y Cía. De las 420 acciones ordinarias de la empresa, cada una de las partes posee 210.

Corunna Cruise Terminal no ha distribuido en los últimos cinco ejercicios dividendos, salvo en uno de ellos, el correspondiente a 2024. En este último caso, la Junta de Socios, considerando la previsión de resultados para ese año, aprobó el pago de un dividendo a cuenta del resultado de 2024 de un total de 200.000 euros. “El estado contable provisional formulado por los administradores ponía de manifiesto la existencia de liquidez suficiente para la distribución de dicho dividendo”, indica el informe anual realizado por la compañía.

Sobre la concesión que ostenta, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria aprobó en enero la ampliación del plazo debido a que la compañía realizaría inversiones en mejoras operativas y de eficiencia energética. Vencía este año 2026 y se aumentó por cinco años más, hasta 2031.