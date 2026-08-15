¿Qué hacer hoy, 15 de agosto, en A Coruña en las fiestas de María Pita?

Ortiga será una de las estrellas del Lembranza Rock en las fiestas del barrio de A Gaiteira Cedida

Las fiestas de María Pita vuelven a tomar el barrio de A Gaiteira, con el Festival Lembranza Rock en el parque Europa, donde actuarán Boogies (21.00), Océano Skizo (22.00), Ortiga (23.15) y Rapariga DJ (00.30).

En Santa Margarita, a partir de las 17.00 horas, volverá a sonar el Festival Electrónica Coruñés, esta vez con Breixo Martínez, Objekt, Reeko, Steve Bug y Weisheit.

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El Festival Internacional de Folclore continúa una jornada más, abriendo a las 19.00 horas con un desfile entre Palexco y María Pita, para luego trasladarse a la plaza de España, donde a partir de las 20.00 horas actuarán Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana), Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas), Traditional Danc Ensemble 'Hachn' (Armenia) e Identidad Taller de Danza (Perú).

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Y las Noites de María Pita llevarán hasta la plaza el concierto de Israel Fernández a partir de las 22.00 horas.

Además, este sábado los jardines de Méndez Núñez acogen la Feria del Libro Antiguo (10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00 horas) y Mostrart (11.00 a 14.00 y 17.30 a 22.00 horas).

Dentro de la programación de Viñetas desde o Atlántico -además de las casetas en Méndez Núñez de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00-), de 10.00 a 14.00, en el Circo de Artesanos, habrá un maratón de pódcast especializados en cómic y cultura popo con Danay Dana, Raúl García, Carlos González (comisario de la exposición de Carlos Giménez), Pep Brocal, Paulo Monteiro, Sebas Martín y Manel Cráneo. A las 12.30, en Palexco, taller de cómic infantil con Jacobo F.S. para niños de entre 6 y 9 años de la mano de 'Marcopola, la isla remera'. Por la tarde, a las 19.00, en la Carpa Rúa BD habrá microentrevistas ilustradas a Jacobo F. S., Danay Dana, Giovanna Lopalco, Alberto Taracido, Sebas Martín y Paulo Monteiro, conducidas por Neves Rodríguez, mientras que a las 21.00 se habrá la foto de familia de Viñetas en el Kiosco Alfonso.