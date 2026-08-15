Los Bomberos acuden a una caída de cascotes en Juan Naya

Los Bomberos acudieron a la calle Hospital, en su cruce con la plaza de Juan Naya. Fue poco antes de la una de la tarde que se produjo una caída de cascotes a la altura de un sexto piso, junto al tejado.

Al lugar acudieron efectivos de la Policía Local, que cortaron parte de la calle Hospital para que los Bomberos pudieran desplegar una autoescalera hasta el sexto piso. Tras retirar todo el material de la fachada que ofrecía peligro de precipitarse a la calle, los servicios de emergencia dieron por concluida la actuación.

Esta clase de incidentes suelen producirse debido a los cambios de temperatura, en Este caso del calor al frío, que hace que se contraiga el material de las fachadas.