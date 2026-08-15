¿Qué hacer hoy, 15 de agosto, en A Coruña en las fiestas de María Pita?

Israel Fernández dará un concierto en la plaza de María Pita Archivo El Ideal Gallego

En el marco del programa las Noches de María Pita, a las 22.00 horas en la plaza de María Pita, Israel Fernández ofrecerá un concierto.

También se podrá disfrutar del Festival Electrónica Coruñés en el anfiteatro del parque de Santa Margarita, que presenta, a partir de las 17.00 horas, a Breixo Martínez, Objekt, Reeko, Steve Bug y Weisheit.

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El Festival Internacional del Folclore comienza a las 19.00 horas con un desfile entre Palexco y María Pita. Más tarde, a las 20.00 horas, en la plaza de España se presentan: Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana), Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas), Traditional Danc Ensemble 'Hachn' (Armenia) e Identidad Taller de Danza (Perú).

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En las Fiesta de Barrio, A Gaiteira ofrece el Lembranza rock que se realiza en el parque Europa a partir de las 21.00 horas con los conciertos de Boogies, Océano Skizo, Ortiga y Rapariga DJ.

Además, en los jardines de Méndez Núñez está la Feria del Libro Antiguo (10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00), Viñetas desde o Atlántico (11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00) y la Feria de Artesanía Mostrart (11.00 a 14.00 y 17.30 a 22.00).