Hinchables, fresas y paella gratis e la Festa da Fresa de Eirís

Imagen de la pasada edición de la Festa da Fresa Archivo El Ideal Gallego

Las celebraciones paralelas a las de María Pita llegan la próxima semana -el martes 18- al barrio de Eirís, que volverá a disfrutar de una nueva edición de su Festa da Fresa. Este año, entre las novedades estarán los hinchables gratuitos y la degustación de paella con cada consumición, además de, por supuesto, fresas.

El programa empezará a las 13.00 horas con la fiesta de la espuma en la cúpula del parque de Eirís, seguida de sesión vermú desde las 14.00 horas con Lidia Sueiro. Para acompañar las consumiciones del mediodía, este año la Festa da Fresa incluye raciones de paella gratis con cada bebida.

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Desde las 16.00 a las 21.00 horas llegará otra de las grandes novedades de esta edición: hinchables gratuitos para los más pequeños.

A las 17.45 horas actuará el grupo de baile tradicional de Donaire y a las 18.30 llegará el momento de la exposición de las fresas, que se repartirán de forma gratuita para su degustación desde las 19.00 horas. A esa misma hora empezarán los torneos de fútbol, con el de Fútbol 7 Femenino entre Eirís y Cercedense y el de Genunine entre Eirís y Torre. A las 20.00 será el turno del fútbol senior con el partido entre Eirís y Caión.

Cartel de la Festa da Fresa de Eirís

A las 20.00 horas habrá espectáculo de circo y música con Peque Disco Moc Moc y a las 20.45 se entregarán los trofeos del torneo de fútbol.

La música del grupo folk Culimaia a las 21.00 y la de la orquesta Solara a las 23.00 cerrarán la jornada de fiesta en Eirís.