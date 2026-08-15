La corrida de toros Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, un intenso hedor inundaba A Coruña, donde los bomberos seguían sus protestas con una corrida de toros en María Pita. En 1976, hace 50, la rotura de una tubería en la segunda fase del polígono de Elviña provocaba un chorro de agua de diez metros de altura. Hace 75 años, en 1951, se empezaban a tramitar mil viviendas económicas, mientras que en 1926, hace 100, los Castros llevaba al Lazareto del Sanatorio de Oza la verbena de sus fiestas.

Hace 25 años | A Coruña huele mal y María Pita acoge una corrida taurina con vino y bomberos

A Coruña volvió a verse invadida por un hedor que se apoderó de las calles y provocó quejas airadas. Nadie se hace responsable del mal olor que desde hace semanas “visita” con frecuencia la ciudad. Desde la refinería, la planta de basuras y la fábrica Ártabra garantizan que no son el origen del tufo y hay quien señala a la depuradora. Mientras, algunos recurren a las mascarillas que se usaron durante el desastre de Bens.

Además, los bomberos convirtieron la plaza de María Pita en un improvisado coso taurino. Con la escenificación de una corrida, querían denunciar lo que consideran “estocada” del gobierno local a sus reivindicaciones. Al final, su protesta se convirtió en una especie de acto lúdico, a lo que ayudó el vino que repartían los bomberos.

Portada de El Ideal Gallego del 15 de agosto de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Chorro de diez metros de altura en plena segunda fase de Elviña

En la segunda fase del polígono de Elviña, la rotura de una cañería central de agua motivó una “magnífica fuente” con un chorro de diez metros de altura, que asombró a vecinos y extraños. Durante algunas horas, este surtidor en pleno asfalto siguió manando agua calle abajo -en estos momentos de escasez- hasta que los servicios de Aguas repararon la avería. Todo quedó en un espectáculo y muchos litros de agua perdidos.

La Asociación de Vecinos de Riazor se queja de que queden bloqueadas las calles del entorno del estadio por el aparcamiento de los vehículos de los espectadores del Teresa Herrera. Los vecinos quieren que se urja a los agentes para que vigilen el derecho de libre entrada y salida de los vecinos.

Portada de El Ideal Gallego del 15 de agosto de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Más de mil viviendas económicas en Monte Alto y Juan Canalejo

La Comisión Permanente asistió a la presentación de la propuesta para el emplazamiento de mil viviendas económicas, proyectadas por la Delegación de Sindicatos. Se estima más favorable la construcción en bloques de cinco plantas. Dos de ellos, de un total de 740 viviendas, se sitúan en Monte Alto, y el otro, de 280 viviendas, en terrenos de propiedad municipal en las inmediaciones del grupo Juan Canalejo.

Por otra parte, se produjo un incendio en un establecimiento dedicado a la venta de efectos navales sito en la avenida del General Sanjurjo número 6, bajo. Se produjo el fuego cuando se intenta reparar una avería en los plomos del alumbrado y como consecuencia de caerse al suelo una candileja con la que alumbraba un empleado del establecimiento.

Portada de El Ideal Gallego del 15 de agosto de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Las fiestas de los Castros llevan la verbena al Lazareto del Sanatorio de Oza

Los vecinos de los Castros -incomparable lugar desde donde se otea la entrada de nuestro puerto, en perspectiva majestuosa- celebran estos días con las inmediatas barriadas de Las Jubias y El Pasaje las fiestas de la Patrona. Habrá solemne función religiosa en el Sanatorio de Oza y por la tarde comenzará en el Lazareto (pabellón hoy del Sanatorio) la verbena, que durará hasta las 12 de la noche. Mañana, regatas marítimas, cucañas y tiro de cuerda, y por la noche se repetirá la verbena. El martes, partido de fútbol entre dos equipos de casados de Los castros y El Pasaje. Merendiñas y verbena a la misma hora de los días anteriores.

En Betanzos comenzaron las tradicionales fiestas patronales. A la noche se celebró un paseo de moda en los Cantones.

Portada de El Ideal Gallego del 15 de agosto de 1926 Archivo El Ideal Gallego