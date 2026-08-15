Fallece Gonzalo Porral, ex director de la escuela Pablo Picasso de A Coruña durante quince años

Gonzalo Porral Archivo El Ideal Gallego

Gonzalo Porral Mata, ex director de la Escuela de Arte Superior de Diseño Pablo Picasso de A Coruña durante quince años, falleció ayer viernes y su cuerpo está siendo velado en Pompas Fúnebres.

Nació en Lalín (Pontevedra), el 16 de abril de 1957. Fue Graduado en Artes Aplicadas y Oficios Artísticos y cursó estudios de Arquitectura Superior sin terminar, en la Universidad Politécnica de Valencia y en la Escuela Técnica de Arquitectura de A Coruña.

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También ejerció como maestro de taller de fotografía y de procesos de reproducción gráfica, con destino definitivo, en la Escuela de Arte Superior de Diseño Ramón Falcón de Lugo, en la que fue secretario durante cuatro años.

Ejerció como maestro de taller de delineación artística, con destino definitivo, en la Escuela de Arte Superior de Diseño Pablo Picasso de A Coruña, en la que fue director desde el año 1994 hasta el año 2008, época en la que se implantaron las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño. y se incorporaron las Escuelas los Estudios Superiores de Diseño.

En una entrevista concedida a El Ideal Gallego en 2008, Porral explicó que los estudios de la escuela Pablo Picasso, en general, gozan "de una tasa de empleo muy alta". "Incluso, en algunas especialidades hay menos titulados de los que pre cisa el mercado laboral".