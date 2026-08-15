El pub de A Coruña en el que hay gato enterrado

El sarcófago, en medio del local de Orillamar German Barreiros

Entre la bohemia y el carácter alternativo de un local como O Patachim y la extravagancia, como mínimo, de tener un féretro en el medio del establecimiento, existe toda una historia de arte, clero y maldiciones. Todo un argumento de película que termina en el local de la calle Orillamar y una misteriosa tumba con la que tropiezan los habituales. Muchos de ellos sin reparar en que se trata de un sarcófago. Porque sí, la pieza de piedra que se atraviesa en medio del 'Pata' no es nada mi nada menos que un sarcófago. Para saber quién o qué debía morar ahí es necesario explicar primero el porqué y el cuándo.

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Toca viajar hasta el monasterio de San Julián de Samos, en Lugo. Se trata de una abadía con del siglo VI, que en 1951 sufrió una fuerte explosión motivada por una fuga de gas. Algunas de las cristaleras y esculturas del patrimonio histórico quedaron muy afectadas, por lo que el abad decidió ponerse en contacto con el catalán Carlos Moya. Apodado posteriormente 'El Barbas', se instaló en el monasterio y comenzó una rehabilitación que le llevaría cinco años. En ese periodo de tiempo se enamoró de dos elementos: un gato, que le acompañaba en sus quehaceres diarios, y la bodega, que acabó dejando prácticamente seca. "Se bebió toda la bodega de vino de los monjes, y le dijeron que mientras no pagara el vino que había bebido, no le pagarían el trabajo de restauración", dice Rubem Centeno, histórico propietario de O Patachim.

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Moya, o 'El Barbas'. hizo las maletas y acabó en A Coruña, donde abrió la llamada La Taberna Boheme en el número 16 de la calle Orillamar. Se ponían así los cimientos de la bohemia en la zona, y de lo que después acabaría por ser el Patachim. Carlos Moya no llegó solo. Trajo un concepto, una parafernalia artística, y también un recuerdo del monasterio de Samos. "Trajo esa escultura, inacabada, porque decía que si la acababa moriría antes él que el abad. En teoría era un lugar de enterramiento para el gato", explica Centeno. Curiosamente, en aquel establecimiento primigenio de la calle Orillamar, La Taberna Boheme, un cartel advertía que se encontraba "a 301 metros del cementerio". Y lo acompañaba cada noche con una queimada y un conjuro que profería vestido de pieles y con cuernos vikingos.

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O Patachim fue en muchos casos revolucionario, pero nunca al nivel de aquella extraña relación entre iglesia, maldiciones y arte que protagonizó el que puso la primera piedra. Eso sí, al criterio del lector y el visitante queda interpretar si hay, o no, gato enterrado.