Los Cantones progresan hacia su nueva forma con avances en el parking y los maceteros

Estado actual de la obra del ‘búnker’ de hormigón Qintana

Progresa el verano y, con él, también unas obras de los Cantones que no se han detenido por el periodo estival. Al contrario: los numerosos coruñeses y turistas que hayan cruzado la zona estos días, de cara a algún concierto o alguna feria, habrán podido ver avances en la reforma de la ‘sala de estar’ de la ciudad como la instalación de unos maceteros frente al Banco Pastor o, cerca del Obelisco, la finalización del polémico ‘búnker’ de hormigón que cubre la entrada del ascensor que conectará con el parking subterráneo.

Precisamente pegado a este ‘búnker’, por su parte de atrás, se ubican las gradas, una obra que desde hace unos días también deja ya entrever a los transeúntes el aspecto final del graderío, una plataforma escalonada en la que podrá sentarse la gente.

Proyecto

En la infografía del proyecto podía observarse que la caseta que alberga el ascensor será todavía más grande de lo que se puede ver por ahora porque incluirá un tejado con un apoyo. Precisamente, las grandes piezas de hormigón que se ven ya estos días en la zona parecen pertenecer a esa futura estructura.

El resultado será una construcción en forma de ‘L’ que probablemente no será del agrado del PP, que tiene claro, como señaló varias veces, que lo que hay que construir para el ascensor es una estructura de cristal transparente que no obstruya la visión. Por eso mismo es poco probable que le guste el aspecto final de la grada, que se levanta casi a la misma altura que el ascensor.

Exedra

Otra de las novedades recientes de la obra es la que, precisamente, se ubica a la entrada de los Cantones. Como se informó a finales de julio, el tradicional desvío en sentido salida hacia Juana de Vega se convertirá en una zona de estancia, cuyo centro lo ocupará un árbol y que estará rodeada por una exedra, una construcción descubierta, de planta semicircular, con asientos y respaldos fijos en la parte interior de la curva. Esta curiosa construcción servirá como remate y nuevo símbolo de los Cantones, porque se encuentra a sus puertas, justo delante de la plaza de Mina.

El espacio de los maceteros Carlota Blanco

Este banco será el más largo de todos los que ha instalado hasta la fecha el Ayuntamiento. Aunque se ha recolocado el viejo mobiliario urbano, también se ha introducido mucho nuevo, en un esfuerzo por crear ese efecto de ‘sala de estar’. Por ejemplo, el nuevo asiento que se ha instalado entre el Obelisco y la tienda Mango, una gran maceta que alberga cuatro árboles y también un banco capaz de acoger a una docena de personas.

Más allá de las críticas de los populares, este diario encargó en febrero a Demosgal, coincidiendo con el “ecuador” de la obra, como lo denominó la alcaldesa, Inés Rey, una encuesta para descubrir el parecer de los coruñeses sobre la reforma. “¿Cómo valora, hasta ahora, el desarrollo de las obras de los Cantones?”, fue una de las cuestiones. Y la conclusión fue que el 33,2% de los encuestados respondió que “muy negativamente”; el 15%, “negativamente”; el 41,2%, “no sabe o no contesta”; y solo el 4,5% “positivamente”, y el 1% “muy positivamente”.

Cabe recordar que la encuesta, llevada a cabo hace ya medio año, se hizo con las obras mucho menos avanzadas. Mientras tanto, los trabajos marchan sobre lo previsto y finalizarán en el último trimestre del año, así que falta ya poco para que los coruñeses puedan juzgar con sus propios ojos el resultado.