Amancio Ortega vende el 13,7 % del capital de la energética REN al Estado portugués

Amancio Ortega

El Estado portugués va a volver al capital de la lusa Redes Energéticas Nacionales (REN) tras haber acordado la compra de cerca del 13,7 % del accionariado a Pontegadea Inversiones S.L., el vehículo inversor del empresario español Amancio Ortega.

En un comunicado remitido a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) lusa, la transportadora de energía explicó que Pontegadea Inversiones celebró un contrato con Parpública, la sociedad que gestiona las participaciones estatales lusas en empresas, para transferirle 91.723.676 acciones de las que es titular, que representan cerca del 13,7 % del capital social de REN.

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La empresa portuguesa, que no informó del valor de la operación, matizó que esta compra-venta todavía está condicionada por la autorización del Tribunal de Cuentas.

De esta manera, el Estado luso vuelve a REN tras haber vendido su participación hace 12 años.

En un acto de su fuerza política (el Partido Social Demócrata, PSD) en el sur del país, el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, defendió que esta medida "no es para renacionalizar esta empresa".

"Lo hacemos para estar ahí, para estar dentro, para proteger el interés estratégico de Portugal en su infraestructura eléctrica. Estamos ahí para participar en las decisiones de inversión, en las decisiones estratégicas, para que las personas puedan beneficiarse de nuestra capacidad productiva y para que podamos bajar el precio de la energía", argumentó. Y añadió: "Es una cuestión de estrategia, es una cuestión de seguridad".