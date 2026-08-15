A Coruña resiste contra viento y marea el acoso inglés más bello que se recuerda

Más de cien mil personas vieron los impresionantes fuegos artificiales acuáticos de la Batalla Naval German Barreiros

Estaba muy alto el listón y muy limitada la capacidad de sorpresa de los coruñeses después de la histórica Batalla Naval de 2025. Entonces, la vuelta de los elementos acuáticos y la apuesta municipal por un show intenso y espectacular provocaron algo cada vez más difícil: los aplausos de admiración de los asistentes. Pues bien, en esta ocasión, fue si cabe más espectacular, con sonidos de asombro por parte de quienes seguían a pie de playa. Incluida Marisa y su silla de playa a la orilla del mar. Aunque ella permaneció más impasible. Fueron solo unos pocos de los 110.000 presentes, quienes nuevamente se arrancaron en una ovación de reconocimiento a la organización. Dos de ellos, además, decidieron seguirlo desde el agua a pies de las Esclavas.

La primera bomba de advertencia sonó 4 minutos antes de la hora prevista, a las 23.26 horas. Desde las 23.31 horas acompañó un fuerte viento. Fueron necesarios 57 conjuntos pirotécnicos, 12.000 artificios, 2.594 órdenes de disparo y 852 kilos de materia reglamentada para, un año más, certificar que María Pita puede con cuanto inglés se le ponga por delante. Por muy piratas que Drake y los suyos sean. La resiliencia, esa expresión tan de moda, está grabada a fuego en el ADN coruñés. Incluso para resistir esperas de horas. Fue el caso de Manolo y Carmen, un matrimonio de O Ventorrillo, quienes a media tarde se plantaron con sus sillas de casa a la altura del Playa Club. Y pobre de quien se les pusiera por delante.

Dos bañistas siguen los fuegos desde el agua Guillermo Parga

A la izquierda, según se mira desde los arenales, la resistencia coruñesa. A la altura de las Esclavas. A la derecha, con menor intensidad, la ofensiva inglesa, con epicentro en la finca de los Mariño.

Como esto es en realidad una cuestión de recreación, y como si de esa canción de Mago de Öz se tratase, prácticamente se cambiaron los cañones por rosas. Concretamente, palmeras, crisantemos, crossettes, dalias, fuegos acuáticos y la gran sorpresa; efectos digitales sincronizados.

La traca final, ese clímax definitivo de cualquier explosión pirotécnica, fue una espectacular explosión de luz, color y sonido. Impresionante, con una representación electrónica de los barcos ingleses ardiendo. 21 minutos absolutamente inolvidables.

La histórica semana del eclipse solar total y la Batalla Naval la ciudad volvió a evidenciar su capacidad operativa con un dispositivo en el que los refuerzos de transporte público aliviaron las congestiones de tráfico.