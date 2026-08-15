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A Coruña

A Coruña resiste contra viento y marea el acoso inglés más bello que se recuerda

La Batalla Naval, con un intenso viento, vuelve a deslumbrar y asombrar a quienes cada vez tienen menos capacidad de asombrarse

Guillermo Parga
Guillermo Parga
15/08/2026 00:06
Más de cien mil personas vieron los impresionantes fuegos artificiales acuáticos de la Batalla Naval
Más de cien mil personas vieron los impresionantes fuegos artificiales acuáticos de la Batalla Naval
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Estaba muy alto el listón y muy limitada la capacidad de sorpresa de los coruñeses después de la histórica Batalla Naval de 2025. Entonces, la vuelta de los elementos acuáticos y la apuesta municipal por un show intenso y espectacular provocaron algo cada vez más difícil: los aplausos de admiración de los asistentes. Pues bien, en esta ocasión, fue si cabe más espectacular, con sonidos de asombro por parte de quienes seguían a pie de playa. Incluida Marisa y su silla de playa a la orilla del mar. Aunque ella permaneció más impasible. Fueron solo unos pocos de los 110.000 presentes, quienes nuevamente se arrancaron en una ovación de reconocimiento a la organización. Dos de ellos, además, decidieron seguirlo desde el agua a pies de las Esclavas.

La primera bomba de advertencia sonó 4 minutos antes de la hora prevista, a las 23.26 horas. Desde las 23.31 horas acompañó un fuerte viento. Fueron necesarios 57 conjuntos pirotécnicos, 12.000 artificios, 2.594 órdenes de disparo y 852 kilos de materia reglamentada para, un año más, certificar que María Pita puede con cuanto inglés se le ponga por delante. Por muy piratas que Drake y los suyos sean. La resiliencia, esa expresión tan de moda, está grabada a fuego en el ADN coruñés. Incluso para resistir esperas de horas. Fue el caso de Manolo y Carmen, un matrimonio de O Ventorrillo, quienes a media tarde se plantaron con sus sillas de casa a la altura del Playa Club. Y pobre de quien se les pusiera por delante.

Dos bañistas siguen los fuegos desde el agua
Dos bañistas siguen los fuegos desde el agua
Guillermo Parga

A la izquierda, según se mira desde los arenales, la resistencia coruñesa. A la altura de las Esclavas. A la derecha, con menor intensidad, la ofensiva inglesa, con epicentro en la finca de los Mariño.

Como esto es en realidad una cuestión de recreación, y como si de esa canción de Mago de Öz se tratase, prácticamente se cambiaron los cañones por rosas. Concretamente, palmeras, crisantemos, crossettes, dalias, fuegos acuáticos y la gran sorpresa; efectos digitales sincronizados.

La traca final, ese clímax definitivo de cualquier explosión pirotécnica, fue una espectacular explosión de luz, color y sonido. Impresionante, con una representación electrónica de los barcos ingleses ardiendo. 21 minutos absolutamente inolvidables.

La histórica semana del eclipse solar total y la Batalla Naval la ciudad volvió a evidenciar su capacidad operativa con un dispositivo en el que los refuerzos de transporte público aliviaron las congestiones de tráfico.

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