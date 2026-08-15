A Coruña encabeza este año el turismo nacional en Galicia

Un grupo de turistas, en el Paseo Marítimo Javier Alborés

El eclipse del miércoles pasado fue contemplado por unas 225.000 personas, muchas de las cuales se concentraron en el Paseo Marítimo. La jornada discurrió sin incidencias de ningún tipo, lo que ha llevado a la alcaldesa, Inés Rey, a declarar que A Coruña es la “capital turística y cultural” de Galicia. Esto último es más difícil de medir, pero los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) dejan claro que, el número de visitantes que recibe la ciudad no ha dejado de crecer año tras año, aunque todavía está lejos de alcanzar las cifras de Santiago. Eso sí, A Coruña es la primera ciudad de Galicia a la hora de atraer turismo nacional.

En los primeros seis meses del año A Coruña recibió (siempre según el INE) a 200.732 visitantes de otras partes de España, frente a los 153.463 de Santiago y los 126.707 de Vigo. Y lo mismo puede decirse de las pernoctaciones: A Coruña está en cabeza, con 386.521, mientras que Santiago registró 254.453 y Vigo, 246.918.

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Por supuesto, esto fue antes del eclipse, que es de suponer tendrá un reflejo visible en las estadísticas. A la espera de hacer un balance definitivo del retorno económico tras las fiestas de verano, la alcaldesa afirmó el jueves pasado que “A Coruña está ante un dos mellores meses de agosto da historia da cidade, se non o mellor, confirmando que ademais de ser a capital económica de Galicia, somos a capital cultural e turística”.

Fenómeno internacional

A nivel internacional, sin embargo, la cosa cambia. La catedral y el Camino de Santiago siguen siendo un fenómeno turístico de primer orden que atrae a cientos de miles de personas a Compostela, y A Coruña carece de una atracción que pueda competir al mismo nivel. En los primeros seis meses del año, Santiago recibió a 213.149 extranjeros, mucho más que A Coruña (57.693) y Vigo (76.859) juntos.

Por supuesto, la ciudad herculina cuenta con la ventaja de ser una escala de cruceros, pero estos también juegan a favor de Santiago, ya que muchos de los cruceristas que desembarcan se desplazan en autobús a visitar la catedral. En lo que se refiere a las nacionalidades, los británicos siguen siendo el principal grupo que visita A Coruña, seguidos de franceses y alemanes, mientras que en Santiago compiten por el primer puesto alemanes, portugueses, británicos, franceses e italianos, y Vigo, que superó a A Coruña en visitantes internacionales en el primer semestre, acoge sobre todo a viajeros del vecino Portugal.

Gráficos Elaboración propia

Es precisamente la cercanía con la frontera lusa la que permite a Vigo superar en número de extranjeros a A Coruña, dado que en el resto de las nacionalidades, la afluencia a la ciudad olívica es sensiblemente menor.

Alojamientos

En los últimos años, el sector turístico en A Coruña ha ido creciendo paulatinamente. Después del parón obligado que fue 2020, la ciudad ha recibido cada vez más visitantes. El número de pernoctaciones ha ido también en aumento, y el año pasado alcanzaron la cifra récord de 1.159.524 noches. Hay que tener en cuenta que solo se ha superado la barrera del millón de pernoctaciones dos veces en diez años. La última, en 2019. De hecho, desde el covid, el número de noches que pasan los visitantes no ha dejado de crecer y ya se encuentra en niveles tan altos como antes de la pandemia.

Eso explica por qué las firmas hosteleras buscan abrir nuevos alojamientos (existen 31 hoteles en A Coruña), sobre todo en el centro de la ciudad, a pesar de las dificultades que supone la regulación urbanística, o por qué los pisos turísticos se han puesto cada vez más de moda. Esto ha llevado a una cada vez mayor regulación del sector por parte del Ayuntamiento que en el último año ha implantado una ordenanza específica: el pleno municipal aprobó de forma definitiva el 5 de junio de 2025 la ordenanza reguladora de las viviendas de uso turístico de A Coruña, justo cuando, tan solo cuatro días antes, la ciudad había alcanzado el número más alto hasta la fecha de estos inmuebles: 1.405. A día de hoy, la cifra es un 4,6% menor.

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A Coruña implantó la tasa turística el 29 de septiembre de 2025, con el fin de afrontar los costes de los servicios que se prestan a los visitantes y evitar que estos recaigan en los ciudadanos. Una vez expirado el primer trimestre de aplicación, el Gobierno local había recaudado medio millón de euros.

El aspecto cultural

Los eventos culturales, como los grandes conciertos, son uno de los principales atractivos de la ciudad. Además de las 225.000 personas que estuvieron en las calles —sumando las asistentes al eclipse y los que vinieron a bordo de los cruceros—, las estimaciones de los servicios municipales son que A Coruña está viviendo unas fiestas de María Pita de récord, con una afluencia muy alta en todos los eventos que está promoviendo el Ayuntamiento.

“Quero destacar a aposta que estamos a facer pola diversidade da oferta e pola nosa cultura propia. Que as dúas actuacións con maior asistencia dos concertos de María Pita fosen artistas galegos, Luz Casal e The Rapants, con case 50.000 persoas asistentes entre ambos os concertos, reforza as nosas políticas culturais. Tamén hai que destacar un Festival Noroeste Estrella Galicia que encheu escenarios con máis de 125.000 asistentes”, señaló la alcaldesa durante su intervención del jueves pasado.

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Sin embargo, el Gobierno de Abel Caballero está haciendo un esfuerzo para aumentar la oferta cultural creando un nuevo espacio, el Vigo Arena, que le permita acoger grandes conciertos con 16.000 espectadores, lo que le posibilitaría aumentar el número de espectadores y traer a los grandes grupos que necesitan una gran taquilla para mantener sus espectáculos

En la competencia entre ambas ciudades por ocupar el segundo lugar de Galicia, A Coruña se encuentra en desventaja por falta de un proyecto que le permita competir con el futuro Vigo Arena. El Coliseum podría igualar su capacidad si se sometiera a una reforma en profundidad pero, por el momento, el Gobierno local no ha hecho público ningún plan que permita a A Coruña hacer frente a este hándicap.

De momento, A Coruña retiene el primer puesto en turismo nacional de Galicia. Cuestionado al respecto durante la inauguración de un evento de Viñetas desde o Atlántico, el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, manifestó que “do que no cabe dúbida e de que somos a capital da modernidade, e iso tamén hai que telo en conta no ámbito turístico”.

Para Castro, es “indiscutible”, que A Coruña representa una oferta turística de primer nivel, muy plural, y que ofrece el mismo nivel de satisfacción a aquellos que viajan buscando patrimonio, cultura, gastronomía o espacios naturales: “Sin ningún xénero de dudas, A Coruña ten a proposta turística máis completa de toda Galicia”.