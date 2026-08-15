Los 173.896 bloques de hormigón que componen el dique de Langosteira

Vista general del Puerto Exterior de Langosteira Cedida

La construcción del Puerto Exterior de Langosteira, situado en el municipio de Arteixo, terminó en diciembre de 2011, para entrar en funcionamiento en abril de 2012. Esta dársena nació con el objetivo de trasladar los petroleros a un lugar alejado de la ciudad y hoy se ha convertido en un importantísimo motor de la economía gallega.

La ejecución de este espacio portuario supuso un hito de la ingeniería y está abrigado por uno de los diques más grandes del mundo, con 3,3 kilómetros de longitud. Este cuenta con una colosal infraestructura que requirió un volumen total de 2.925.052 metros cúbicos de hormigón. Según los datos facilitados por la Autoridad Portuaria de A Coruña, dispone en la actualidad de un total de 173.896 bloques y piezas protectoras de diversos tonelajes, entre los que destacan 118.854 bloques de 15 toneladas, 15.710 de 50 toneladas, 4.399 de 52 toneladas, 9.257 de 70 toneladas y 1.874 de 90 toneladas.

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La protección frente a los oleajes más severos del Atlántico se completa con elementos de gran volumen, sumando 22.755 bloques de 150 toneladas, 197 de 178 toneladas y 276 de 195 toneladas (estos están colocados en la zona más expuesta a la fuerza del mar y están fabricados también con un mineral denominado como pirita), además de 574 piezas en T de 15 toneladas. Para hacerse una idea, el peso medio de un coche ronda las 1,5 toneladas, lo que supone que cada uno de los bloques más pesados equivale al peso de 100 turismos juntos.

El dique presenta la particularidad de que es rebasable, lo que significa que en determinadas condiciones meteorológicas las olas sobrepasarán el espaldón. Se dimensionó así porque era inviable técnicamente conseguir una estructura que soportase el fuerte oleaje sin rebases. La magnitud de estos bloques de hormigón obligó en su día a la utilización de las mayores grúas del mundo para su colocación.

Su altura es de unos 65 metros, más alto que la Torre de Hércules. En concreto, en el extremo final, las profundidades rondan los 40 metros, desde el nivel del agua hacia el fondo marino, mientras que el dique emerge unos 25 metros de altura sobre el nivel del mar, en lo que conforma el espaldón.

Actividad

Estas obras, que comenzaron en marzo de 2005 y acabaron en diciembre de 2011, permitieron la creación del Puerto Exterior, que cuenta con una superficie total de 230 hectáreas de agua abrigada y 150 hectáreas de explanada.

Con el paso de los años, Langosteira se ha convertido en la dársena que más toneladas de mercancías recibe. En 2024 se superaron por primera vez los ocho millones de toneladas, alcanzando los 8,5 millones, y en 2025 se registró una cifra similar.

El aumento del tráfico en el Puerto Exterior se ha acentuado en los últimos años, en los que se han batido los récords anteriores. En 2022, se contabilizaron 4,2 millones de toneladas y en 2023,se alcanzaron los seis millones.

¿Cuál es el factor clave que ha propiciado los incrementos de los últimos años? El traslado de la actividad de Repsol desde el Puerto Interior al Exterior, según confirmaron fuentes portuarias. De este modo, una parte importante de los numerosos petroleros que llegaban cada año a la ciudad con crudo para la refinería han pasado a engrosar las estadísticas de Langosteira.

La previsión es que las mercancías que pasan por el recinto situado en Arteixo crezcan en el futuro, ya que varias empresas se instalarán en esta dársena durante los próximos años. Se encuentran en fase de tramitación solicitudes vinculadas tanto al tráfico de mercancías convencionales como a los nuevos combustibles verdes y la industria eólica marina. Estos últimos, en el marco del proyecto A Coruña Green Port.