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Fuegos artificiales en la Finca de los Mariño
A Coruña

Todo listo para lanzar los fuegos de la Batalla Naval de A Coruña

La contienda de María Pita contra los ingleses regresará este viernes por la noche con el popular espectáculo pirotécnico

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
14/08/2026 14:09

La batalla de María Pita contra los ingleses regresará este viernes por la noche a la ciudad de A Coruña, esta vez vestida de fuegos artificiales. La popular Batalla Naval volverá a llenar de luz, color y ruido el cielo coruñés con 19 minutos de espectáculo pirotécnico.

La Finca de los Mariño ya tiene colocados los cartuchos que impulsarán los fuegos artificiales y el Ayuntamiento ya impide llegar hasta la zona por seguridad. Así, estará también cerrado el tráfico peatonal y de vehículos de 21.30 a 01.00 horas en la calle del Matadero (desde el número 62 en adelante), en la calle Cantábrico (desde el cruce con Matadero hasta el de Adelaida Muro), en Santa Teresa (desde el cruce con Matadero hasta el de Adelaida Muro) y en Adelaida Muro (desde el cruce de Santa Teresa hasta el de la calle Cantábrico).

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Los negocios de hostelería tienen que estar desalojados, de manera que no pueden colocar mesas, veladores o elementos publicitarios desde las 21.30 horas desde este viernes y hasta la una de la madrugada.

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Para las personas que observarán la Batalla Naval, el Ayuntamiento ha hecho llegar una serie de consejos, como acudir con antelación suficiente (unos 30 minutos antes), no acercarse al lugar de lanzamiento de los fuegos o en caso de ir con niños pequeños no llevar bebés en carritos. Además, el departamento de Extinción de Incendios y Salvamento avisa de que durante el "disparo de los fuegos artificiales es bastante frecuente, si estamos en la dirección del viento, que caigan restos de ceniza. En caso de introducirse en los ojos, conviene enjuagar con agua abundante y no restregarse". "Aunque es raro que ocurra, si un componente del fuego artificial cae el suelo sin explotar, no se debe tocar ni empujar con el pie. Hay que avisar inmediatamente al Policía o Bomberos", explican desde los servicios de emergencias, que también apelan a dejar las mascotas en casa, ya que el ruido puede molestarles, sobre todo a los perros.

Por último, en caso de las personas que tienen sus viviendas cerca del lugar de lanzamiento de los fuegos, el Ayuntamiento pide que no se deje ropa colgada y objetos hacia el exterior y que los vecinos no se acerquen a las ventanas para ver los fuegos, ya que las ondas sonoras pueden provocar rotura de cristales.

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