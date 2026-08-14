Las seis patas claves que forman parte del negocio del Grupo Gadisa

Almacén central de Gadisa en Piadela (Betanzos) Germán Barreiros

El Grupo Gadisa se constituyó como sociedad anónima el 7 de octubre de 1986 y sus oficinas centrales están ubicadas en el polígono de Piadela, en Betanzos. Su negocio más conocido consiste en la distribución de productos de alimentación y consumo en el hogar a través de los supermercados Gadis, concentrándose en el noroeste español (Galicia y Castilla y León).

No es su única actividad, ya que trabaja también en los sectores inmobiliario, maderero, energético, tecnológico y de transporte de mercancías, concentrados en el noroeste de España. A través de Reganosa, es propietaria y operadora de la terminal de gas natural de Galicia, en Mugardos, y posee un 25% de El Musel E-Hub, en Gijón. Cuenta con proyectos de transición energética, entre los que figuran la creación de infraestructuras de hidrógeno verde que buscan reforzar el sistema eléctrico.

En el campo

Este conglomerado empresarial también alberga una división con actividad forestal y del campo (a través de las empresas Xurés, Eume y Camosa), la industria química (con las empresas Forestal del Atlántico e Imegasa) y el sector maderero (a través de Intasa).

El transporte es otro de los pilares de este grupo gallego. Dispone de una flota de más de 250 camiones que realizan 45.000 cargas completas al año. En este caso, está integrado por las empresas Totransa, Transportes Piadela, Cismuga y Servicios Polígono de Piadela. Está especializada en el transporte de mercancías generales, peligrosas y en la logística de frío. Ofrece servicio tanto al resto de empresas del Grupo Gadisa como a terceros.

Otra pata de su negocio la constituye Mountain View Invest, la división que se dedica a las inversiones tecnológicas y que fue creada oficialmente hace siete años. Su función es aumentar la eficiencia y promover e impulsar el avance tecnológico en todos los sectores en los que participa.

El sector inmobiliario también está presente en Gadisa, a través de las empresas Bienes Inmuebles Corporativos Atlanticos 2008 y Bergantiños Área Comercial.