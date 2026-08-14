Roi | "La música electrónica ha evolucionado muchísimo en A Coruña, pero falta lo esencial, los clubs"

Roi, en el auditorio de Santa Margarita Quintana

Este viernes da comienzo una nueva edición del Festival de Electrónica Coruñés (FEC) en el parque de Santa Margarita. Además de ser parte de la organización del evento, el Dj coruñés Roi se subirá hoy también a la cabina del parque (00.00) para cerrar la primera de las dos jornadas de música electrónica que ofrece el evento, con nombres como Surgeon, Objekt, Steve Bug o Kangding Ray, entre otros.

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¿Qué siente con la vuelta del FEC y con la posibilidad de volver a pinchar en Santa Margarita?

Pues la verdad que es una gran alegría volver a recuperar el parque. Desde el 2023 que no estábamos ahí. Ha sido una una lucha bastante larga. Al final, cuando algo funciona y si no lo dejan hacer, pues la verdad que es una pena, pero al final lo hemos conseguido y, para mí, es un privilegio poder pinchar en mi ciudad, en un sitio así, independientemente de que lo organice, pues pinchar en un sitio así... para mí el mejor sitio de la ciudad para eventos es el parque que San Margarita. Poder invitar a mi familia a que venga a verme... eso es algo bonito.

¿Está preparando algo especial para su set?

Sí, siempre intento que sea especial, pero aquí especialmente. Al final, jugar en casa también es presión, porque a mí personalmente me genera más presión pinchar en casa, que pinchar por ahí por el mundo delante, porque conoces a la gente. Cuando no los conoces, por lo menos a mí me genera menos presión que cuando veo ahí a amigos, familia... me genera una sensación de presión.

Viajando al inicio de todo, ¿cómo se decide por la música electrónica?

Pues fue pura casualidad. Yo siempre fui metalero, desde pequeño, mi hermano mayor, Grobas, pinchaba de toda la vida, pero nunca me acaba de enganchar. Me fui a vivir a Tenerife y allí era o salsa o música electrónica. Empecé a cogerle el gustillo, anteriormente la escuchaba, pero de manera muy superficial. Me empecé a introducir, mi compañero de piso se compró unos platos y más fácil no la pude tener, lo tenía en la habitación de al lado y ahí empecé. Y hasta hoy, 26 años después.

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¿Y que diría que ha cambiado en A Coruña en estos 26 años?

Pues, por un lado, ha mejorado en cierto sentidos, hay muchas más estructuras, muchas promotoras, pero faltan clubs. Cuando yo empecé, había muchísimos clubs, ya no solo en la ciudad, sino también todos los alrededores, pinchaba muchísimo en Coruña y alrededores, los fines de semana, pues igual pinchaba dos, tres, cuatro veces. Coruña, A Laracha, Santa Cristina... había mogollón de sitios donde poder pinchar. Ahora mismo no hay apenas clubs. La música electrónica ha evolucionado muchísimo, pero falta lo esencial, los clubs de todos los fines de semana. Hay mucho festival, pero creo que donde se genera la música electrónica es, como cualquier música, en los pequeños espacios de todos los fines de semana, donde se va generando una comunidad y la gente se puede expresar de otra otra manera. A mí los festivales me gustan, pero soy más de club.

Es curioso, porque estamos inmersos en una época en la que cada vez hay más interés, más Dj, más facilidad de acceso…

Sí, es curioso porque a finales de los 90, que cuando empecé a salir, pues me acuerdo que había locales de todo tipo, los heavys tenían sus locales, los rockers, música más pop... había de todo. Hoy en día se ha homogeneizado todo, es todo igual, no hay apenas sitios diferenciados, creo que hay una presión sobre la hostelería a nivel nocturno brutal. Creo que habría que encontrar la manera de que pudieran convivir, porque al final la música es cultura y es igual de cultura una discoteca un pub que un concierto en la ópera. Al final creo que se debería buscar la manera de que conviviera porque hay mucho potencial, pero si no tienes donde mostrarlo, pues al final los artistas se acaban retirando. Yo porque soy un cabezón, pero he visto en todos estos años de carrera como el 90 y largos por ciento de compañeros lo han ido dejando por falta de sitios donde poderte expresar y creo que las instituciones deberían tenerlo en cuenta y aprender de otros países donde la música electrónica y otros estilos son parte de la cultura.

Volviendo a ese punto hace 26 años, ¿que escuchaba Roi hace 26 años y que escucha ahora?

Pues escuchaba, y sigo escuchando, metal, es la música que más escucho. Me gusta mucho el jazz, la música urbana... intento empaparme de todo. Si te soy sincero, la música electrónica la escucho solo por trabajo, estoy todo el día haciendo música o buscando música para pinchar, pero en mi coche, no escucho música electrónica, en mi casa en mis ratos de ocio no escucho música electrónica, en la ducha tampoco la escucho... escucho otro tipo de músicas porque necesito un poco evadirme de mi trabajo.

Regresando al FEC, de esta programación, ¿con quién le hace más ilusión compartir cartel?

Bueno, voy a decir lo típico de con todos, pero poder compartir un cartel con Surgeon, que para mí es uno de mis referentes así como de los veteranos. Kangding Ray pues igual es más actual. Steve Bug y Surgeon son dos artistas referentes para mí, personalmente, uno más en el techno y uno más en el house. Evidentemente mis compañeros o artistas más de aquí, pero especialmente si tuviera que escoger, a ellos dos.

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Y mirando al futuro, ¿cómo esperan que pueda evolucionar el FEC?

Pues preferimos ir paso a paso. Primero este, que salga todo bien, que no haya ningún tipo de incidencias. Como ya hemos vivido idas y venidas, al final nosotros dependemos del Concello para poderlo elaborar, no depende exclusivamente de nosotros el poderlo hacer. Entonces, pues seguir trabajando e intentar hacerlo lo mejor posible para que sea una buena experiencia tanto para el público, como para la ciudad, para todos, pues para que encontrar esa convivencia, que entendemos la problemática que hay con la música en general, los conciertos, entendemos que se molesta a los vecinos, intentar encontrar ese equilibrio y aportar nuestro granito de arena para hacerlo lo mejor posible para que todos podamos convivir. Y que dure muchos años y que se vuelva a convertir en el referente que fue, poder tener esa continuidad para que se convierta en un referente no solo de la ciudad, sino a nivel nacional e internacional.

Hace poco sacó su última referencia en Fanzine, ¿está trabajando en algo más?

Sí. Mi trabajo de Fanzine a veces pues tengo que ir compaginando, esta última época de Fanzine ha sido constante. Y ahora mismo pues estaré un poco más liberado, el año prácticamente lo tengo cerrado y ahora pues me encerraré en el estudio otra vez a trabajar. Tengo más referencias en otros sellos que vienen en camino y estoy preparando, de cara a 2027, dos lanzamientos con nuestro propio sello Fanzine. Tenemos dos sellos, uno de techno y otro de electro y en 2027 pues sacaré uno de cada o sea que estoy ahí. Suelo acumular como las hormiguitas y luego pues Pablo (Cubeiro) me ayuda mucho a esa selección.