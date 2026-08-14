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A Coruña

¿Qué hacer hoy, 14 de agosto, en A Coruña en las fiestas de María Pita?

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
14/08/2026 04:15
Una edición de la Batalla Naval en A Coruña 
Archivo El Ideal Gallego 
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La Batalla Naval es la estrella de la programación de las Fiestas de María Pita, a las 23.30 horas de este viernes, en el Paseo Marítimo, las playas de Riazor y Orzán

También se podrá disfrutar del Festival Electrónica Coruñés en el anfiteatro del parque de Santa Margarita, que en su primer día presenta a: Dj Swisherman, Kangding Ray, Roi, Russ, Slit Observers y Surgeon. El espectáculo comienza a las 17.00 horas.

A las 19.30 horas, en el parque infantil de Xuxán, Cascarillarte presenta al Mago Noel con 'Que curioso!'.

Galería

El álbum de las Fiestas de María Pita

Lucía Veiga dio un pregón con acento coruñés y femeninoVer más imágenes

El Festival Internacional del Folclore comienza a las 19.00 horas  en el  Cantón Grande con los represntantes de Armenia y Botsuana, mientras que en la Marina estarán Perú y Filipinas. Más tarde, a las 20.00 horas, en la plaza de María Pita se presentan: Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana), Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas), Traditional Danc Ensemble 'Hachn' (Armenia) e Identidad Taller de Danza (Perú).

Fiestas de María Pita, programa completo día a día

Más información

En la Casa Museo Casares Quiroga se realizará la visita guiada de José Pablo García a la exposición Viñetas con memoria social II. La guerra civil de Paul Preston. Consulta el programa completo en este enlace.

A las 20.00 horas, en la plaza de España, se presenta el concierto de Carlos Bau. Y en las Fiesta de Barrio, A Gaiteira ofrece el Lembranza rock que se realiza en el parque Europa a partir de las 18.00 horas con el pregón del concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro; más los conciertos de Zavala, Loita Armada y Grande Amore

Además, en los jardines de Méndez Núñez está la Feria del Libro Antiguo (10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00), Viñetas desde o Atlántico (11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00) y la Feria de Artesanía Mostrart (11.00 a 14.00 y 17.30 a 22.00).

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