¿Qué hacer hoy, 14 de agosto, en A Coruña en las fiestas de María Pita?

Una edición de la Batalla Naval en A Coruña Archivo El Ideal Gallego

La Batalla Naval es la estrella de la programación de las Fiestas de María Pita, a las 23.30 horas de este viernes, en el Paseo Marítimo, las playas de Riazor y Orzán.

También se podrá disfrutar del Festival Electrónica Coruñés en el anfiteatro del parque de Santa Margarita, que en su primer día presenta a: Dj Swisherman, Kangding Ray, Roi, Russ, Slit Observers y Surgeon. El espectáculo comienza a las 17.00 horas.

A las 19.30 horas, en el parque infantil de Xuxán, Cascarillarte presenta al Mago Noel con 'Que curioso!'.

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El Festival Internacional del Folclore comienza a las 19.00 horas en el Cantón Grande con los represntantes de Armenia y Botsuana, mientras que en la Marina estarán Perú y Filipinas. Más tarde, a las 20.00 horas, en la plaza de María Pita se presentan: Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana), Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas), Traditional Danc Ensemble 'Hachn' (Armenia) e Identidad Taller de Danza (Perú).

Fiestas de María Pita, programa completo día a día Más información

En la Casa Museo Casares Quiroga se realizará la visita guiada de José Pablo García a la exposición Viñetas con memoria social II. La guerra civil de Paul Preston. Consulta el programa completo en este enlace.

A las 20.00 horas, en la plaza de España, se presenta el concierto de Carlos Bau. Y en las Fiesta de Barrio, A Gaiteira ofrece el Lembranza rock que se realiza en el parque Europa a partir de las 18.00 horas con el pregón del concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro; más los conciertos de Zavala, Loita Armada y Grande Amore.

Además, en los jardines de Méndez Núñez está la Feria del Libro Antiguo (10.30 a 14.00 y 17.00 a 22.00), Viñetas desde o Atlántico (11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00) y la Feria de Artesanía Mostrart (11.00 a 14.00 y 17.30 a 22.00).