Pull&Bear vuelve a su antiguo local del centro de A Coruña de forma temporal

Pull&Bear vuelve a su antiguo local en la calle Ferrol con Rosalí­a de Castro Quintana

La presencia de obreros en la mañana de este viernes en el bajo situado en la esquina de las calles Ferrol y Rosalía de Castro anticipó un movimiento programado por Inditex para su red comercial de A Coruña. Pull&Bear abrirá un local en este punto de forma temporal. Lo hace con motivo de las obras de remodelación que ejecutará en su establecimiento de la plaza de Lugo.

Esto supone la vuelta de la multinacional textil a un inmueble en el que ya estuvo presente en el pasado. En concreto, allí permaneció hasta que en marzo de 2011 cesó su actividad en esta ubicación. En aquel momento, en el escaparate del establecimiento figuraba un cartel que advertía a los clientes de que, para cualquier devolución, debían dirigirse a otra tienda de la cadena ubicada en la calle Real, que también cerró posteriormente.

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La reforma del Pull & Bear de la plaza de Lugo se realiza tras las obras acometidas en los cercanos Bershka y Stradivarius. Además, Oysho se encuentra en proceso de remodelación en la actualidad.