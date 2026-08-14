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A Coruña

El número de fuegos forestales en la periferia aumenta debido al tiempo seco

Penamoa, O Portiño, Vioño y As Rañas ya han ardido en varias ocasiones y se ha detenido a un incendiario

Abel Peña
Abel Peña
14/08/2026 03:42
Bomberos forestales en labores de extinción en Penamoa el pasado martes
Bomberos forestales en labores de extinción en Penamoa el pasado martes
Patricia G. Fraga
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Los incendios forestales en la periferia de la ciudad se están declarando cada vez con más frecuencia. El miércoles, horas antes del eclipse, se declaró un fuego en O Portiño, como el día anterior se había declarado en Penamoa (y que se reactivó este jueves). De hecho, en las últimas semanas los pequeños fuegos en los montes que rodean la ciudad han sido una constante. La razón se encuentra en que la sequía ha adelantado la temporada alta de los incendios forestales, que en A Coruña es septiembre, afirman los servicios de emergencia. Sin olvidar el factor humano, ya que se sospecha o se sabe, según cada caso, que algunos de estos incendios han sido intencionados.

Aunque es cierto que no se ha declarado la sequía en A Coruña, esta padece la misma falta de lluvia que las otras localidades gallegas, lo que provoca que el terreno se haya secado y esté listo para arder. El año pasado, el municipio registró 31 incendios forestales (aunque reciban ese nombre, se incluyen zonas verdes dentro del casco urbano) y el anterior, 2024, fueron 24, una cifra aún más baja.

El humo del fuego visto desde la bahía

Un incendio forestal en O Portiño, en A Coruña, moviliza a los Bomberos

Más información

Todos los lugares cercanos a zonas habitadas deben desbrozarse, pero eso no ha impedido que se hayan producido incendios en varias zonas periféricas, sobre todo en los alrededores de los dos poblados que aún existen en la ciudad: O Portiño y As Rañas.

Incendio Penamoa

Un incendio forestal consume una extensión del tamaño del estadio de Riazor en la zona de Penamoa

Más información

En el primer caso, han ardido en dos ocasiones, y en una de ellas varios residentes del poblado de O Campanario tuvieron que abandonar sus casas por el avance del humo. En el caso de As Rañas, han sido tres las veces que el monte ha ardido, una de ellas llegando a cortar el tráfico ferroviario al acercarse a las vías del tren. También ha ardido Penamoa. Esto, sin contar los incendios en Vioño, por los que fue detenido un sospechoso. También en As Rañas se sospecha que alguien del poblado está detrás de los fuegos, pero no se ha detenido a nadie.

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