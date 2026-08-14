Muere un hombre en un accidente laboral en la ronda de Outeiro

Emergencias 112

La Policía Nacional investiga lo sucedido en una vivienda de la ronda de Outeiro donde ha muerto un hombre cuando estaba pintando una habitación. En un principio, las autoridades consideran que se trata de un accidente.

El aviso llegó al 112.00 pasadas las 17.00 horas. En un principio se informaba que el trabajador solo estaba inconsciente, y que se había caído de una banqueta mientras pintaba. Al llegar al punto el personal sanitario solo pudo confirmar su fallecimiento. Se especula con que habría sufrido una indisposición que le habría hecho perder el equilibrio.