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Incendio en Monte Alto- Llegada de los bomberos (horizontal)
A Coruña

Los bomberos acuden a un incendio junto a la ciudad deportiva de la Torre

Abel Peña
Abel Peña
14/08/2026 20:33

La tarde de este viernes los bomberos se han desplazado a un solar privado en Monte Alto, en la zona de chatarra que se encuentra junto a la Ciudad Deportiva Arsenio Iglesias, para extinguir un incendio. Según informan los servicios de emergencia, lo que arde es una acumulación de basura situada junto a un cerramiento. 

En ningún caso el fuego (en realidad, no llegó a verse llama, solo humo) afectó a las instalaciones deportivas. Sin embargo, generó bastante alarma entre el público que en ese momento se encontraba en el complejo. 

Incendio Forestal Hermanos de la Lejía

Al lugar acudieron dos dotaciones de Bomberos y motoristas de la Policía Local, que cortaron el acceso a la instalaciones abandonadas aunque hay que señalar que la zona está habitada, no fue necesaria una evacuación.  

Una vez el dueño del solar les abrió la reja, fue cuestión de un momento que los Bomberos llevaran a cabo con las mangueras las labores de extinción en la antigua chatarrería. Los afectados denuncian el abandono de la zona, donde se acumula basura. 

A pesar de lo sucedido, el fuego se catalogó como forestal, dado que se encontraba en un descampado. Se ignora el origen del incendio, que pudo deberse a una colilla u otro objeto semejante. 

incendio agra de san amaro chatarreria
Incendio en la vieja chatarrería de Agra de San Amaro
AP

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