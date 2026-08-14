José Pablo García | “Hace unos años era impensable no declararse antifascista”

José Pablo García, junto a las casetas de la Rúa BD de Viñetas desde o Atlántico Carlota Blanco

Nadie es capaz de quitarle la sonrisa de emoción por venir por primera vez a Galicia y a Viñetas desde o Atlántico: “Llevaba años queriendo que me invitaran, había oído maravillas de lo bien que tratan a los autores y de lo bien que se come. El festival está montado con mucho cariño”. A José Pablo García tampoco se le puede quitar la sonrisa de orgullo por su ‘Palindrotiras’, una obra con más de 20 años de trabajo detrás que reúne palíndromos y humor gráfico, dos de sus pasiones. Una parte importante de su obra ha sido la adaptación de títulos históricos de Paul Preston al cómic, algunos de los cuales protagonizan la exposición ‘La Guerra Civil’, que se puede ver en la Casa Museo Casares Quiroga.

El salón del cómic recuerda la Guerra Civil en la Casares Quiroga Más información

¿Qué le ha parecido la muestra?

Estoy impresionado por el montaje y por la sorpresa, que hay un conjunto escultórico al fondo de la sala que me parece una barbaridad.

¿Se esperaba algo así?

No, es que estoy bastante impresionado porque es la primera vez… (sonríe); es que estoy pensando que es la primera vez que hago una exposición individual. Y que sea tan lejos de mi casa, Málaga, hombre, pues la verdad que me llena de orgullo y de satisfacción.

En un espacio simbólico, además.

El espacio es una barbaridad, sobre todo por esa carga simbólica. Que sea la Casa Museo Casares Quiroga, su residencia y donde nació su hija María Casares, de la que soy muy fan...

¿De dónde surgió su interés por la historia y por adaptar obras como las de Preston?

Mi interés era llevar temas farragosos, complicados de entender y simplificarlos utilizando el lenguaje del cómic, que aporta mucha claridad y mucha amenidad. Yo estaba especialmente interesado en la Guerra Civil porque es un asunto del que durante mi etapa de estudiante apenas me había ocupado, porque no había tiempo escolar para darlo. Cuando me hicieron el encargo, la finalidad era llegar a este tipo de público, para hacer accesible y ayudar a comprender un hecho tan complejo. Muchos profesores me han dicho que gracias a este libro hay alumnos que han podido comprender cosas muy complejas, no sólo de la Guerra Civil.

Una forma más llevadera de tratar un periodo complejo.

Claro. Sobre todo, cuando salió el primer libro, lo hizo en un momento en el que no parecía que fuese tan importante aclarar qué es lo que sucedió en ese periodo. En los últimos años, con el crecimiento de la ultraderecha y viendo que en las encuestas una cuarta parte de la población española piensa que el legado de Franco fue positivo, pues era importante aclarar realmente lo que sucedió, porque hace unos años era impensable no declararse antifascista, era como una obviedad, ¿no? Estoy en contra de todo eso, pero últimamente sí hace falta subrayarlo porque hay gente que todavía no... hay como una falta de complejo de decir que se está a favor de las dictaduras y de Franco (ríe).

Ahora ha dado un giro con una obra en la que juega con el humor y las figuras literarias.

Más que un giro... llevo 20 años intentando dar forma a este libro (señala a ‘Palindrotiras’), por eso estoy tan orgulloso de él. Llevo obsesionado con los palíndromos toda mi vida, pero hace 20 años se me ocurrió juntar el cómic con los palíndromos, que son las dos cosas que me apasionaban en aquel momento. De los primeros intentos a la actualidad han pasado 20 años y fue hace tres cuando se me ocurrió la forma que veía más conveniente para recopilar toda mi producción palindrómica y darle un aspecto visual atractivo, porque los palíndromos son algo de nicho y solo nos interesan a cuatro gatos (ríe). Formo parte de una comunidad, el Club Palindromista Internacional (CPI), en el que son todos muy activos a la hora de crear, autopublicarse libros y tal, pero realmente tiene un alcance pequeño. Entonces, se me ocurrió hacer una falsa antología en la que el humor gráfico palindrómico, el cómic palindrómico, fuera un género, pero que hubiera estado soterrado durante siglos y mi labor ha consistido en recopilar distintos autores que jugaban con ellos y con el dibujo.

¿Ese club de palindromistas es solo español o...?

Hay en Argentina, Chile, México... curiosamente, en el norte de España es donde más activos son, sobre todo en regiones bilingües como Euskadi o Cataluña. Yo soy de Málaga y solo conozco a otra autora, que es de Baeza, pero de Despeñaperros para abajo no hay otro miembro. Es un misterio que me llama la atención y me gustaría resolver (ríe).