Hace 25 años | Hallados los cadáveres de dos polizones en un barco del puerto

ANDY/ POLIZONES MUERTOS A BORDO DEL CARGUERO EVANGELOS. Andy Perez

Hace 25 años, en 2001, eran hallados los cadáveres de dos polizones que viajaban a bordo de un barco que atracó en el puerto de A Coruña. En 1951, hace 75 años, un grupo de vecinos de los Castros se quejaba de los problemas de transporte y, curiosamente, en 1976, hace 50, otros residentes en la Gaiteira o el Agra criticaban la retirada de buses de una ruta por sus barrios. Hace 100 años, en 1926, era hallado un feto de unos cuatro meses en un lavadero.

Portada de El Ideal Gallego del 14 de agosto de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hallados los cadáveres de dos polizones en un barco del puerto

La inhalación de gases emanados de las sustancias empleadas para conservar las semillas de algodón provocó la muerte de los dos polizones encontrados en el ‘Evangelos’. El estado de los cadáveres hace pensar que los dos africanos llevaban muertos diez días en la bodega del carguero, que atracó en el puerto de A Coruña. Estos intentos son habituales en algunas dársenas de África, ya que los inmigrantes no dudan en subir a los buques para ocultarse entre los hierros de las bodegas, como una alternativa para llegar a Europa. Los polizones se esconden entre la carga e intentan respirar a través de cañas para no ser descubiertos. Según la Autoridad Portuaria, el capitán del mercante tuvo que controlar los intentos fallidos de varias personas que luchaban por ocultarse.

Portada de El Ideal Gallego del 14 de agosto de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Vecinos se quejan de la retirada de buses de la línea número 14

La retirada de la línea de autobuses número 14, que cubría el trayecto desde la avenida de Finisterre hasta la avenida de la marina, es considerada por un grupo de vecinos de los barrios de Santa margarita y del Agra del Orzán que nos escriben como una deficiencia del servicio de transporte público que prestan las empresas Compañía de Tranvías y Autobuses Urbanos. Asimismo señalan estos vecinos que, en los domingos y días festivos, se suprime uno de los tres coches que cubren las líneas 6 y 8 (San José - San Amaro y San José - La Marina, respectivamente) y carecen de servicio directo al Barrio de las Flores y a Los Castros.

En una oficina de la empresa Termac, S.A. en el Barrio de las Flores se apoderaron de 25.000 pesetas de las nóminas de los empleados.

Portada de El Ideal Gallego del 14 de agosto de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Los problemas de los Castros con el transporte y las cunetas malolientes

Visitó al alcalde una nutrida representación del vecindario de los Castros, que fue a solicitar de nuestra primera autoridad municipal su intercesión para ver si podía resolverse para aquel barrio el problema del transporte urbano. Ya se sabe que al alejarse los tranvías del centro de la ciudad y morir las líneas interurbanas en Cuatro Caminos, todo aquel sector de la Gaiteira, los Castros y las Jubias quedaba grandemente perjudicado. El alcalde les prometió hacer las gestiones oportunas y les aconsejó que también ellos las hicieron directamente. Solicitaron también los comisionados que sean cubiertas las cunetas de la carretera para evitar los malos olores de las aguas que se estancan. En los sucesos, fue asistida Deolinda Iglesias, de 61 años, tras una pelea con una joven de 20.

Portada del 14 de agosto de 1926 Archivo El Ideal Gallego

Aparece un feto de unos cuatro meses en un lavadero de la Falperra

Al ir al lavadero situado en la calle de la Falperra la vecina de la calle Juan Castro Mosquera Genoveva Rodríguez Casanova encontró junto al pilón del mencionado un feto de unos cuatro meses. De las investigaciones practicadas por los agentes de la autoridad resultó que el jueves por la noche la vecina de la calle de la Falperra, número 62, segundo, Enriqueta Sines López, de 30 años, casada con Francisco Parada, marinero, se sintió repentinamente indispuesta sufriendo abundante hemorragia, acudiendo a asistirla una hermana suya llamada María y varias vecinas. Cuando la paciente se vio libre de la hemorragia su hermana cogió toda la ropa manchada y la llevó al lavadero, sacudiendo junto al pilón los coágulos de sangre, entre los que iba el feto sin haberse dado cuenta.