Gonzalo Castro fue el encargado del pregón en las Fiestas de A Gaiteira Quintana

Gonzalo Castro se convirtió en el segundo homenajeado del día en A Gaiteira, porque decir pregonero sería quedarse corto. Los representantes de la asociación vecinal quisieron agradecer la labor del edil de Cultura y Turismo, quien devolvió el cariño enfundado en una camiseta del Galicia Gaiteira con el número 9. La del 'bicocas' de toda la vida.

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Improvisado y desde el corazón, el discurso hizo un repaso por la historia de la zona, desde el origen del nombre y la independencia del Ayuntamiento de Oza a los tiempos de Musical 47 y su vinculación metafórica con el Lembranza Rock. "Fue un centro de peregrinación, por eso a pocos metros se tenía que producir una explosión musical de primer orden", dijo. Tampoco faltó la confesión sobre su destreza al volante y cómo tiraba de freno de mano a las puertas de la gasolinera de la zona.

Finalmente, Castro invocó otro espíritu. "El de Marathón, que nos lleve en volandas a conseguir los éxitos que merecemos, ¡que viva el espíritu del Corralón de A Gaiteira, el espíritu de Marathón, Forza Dépor y que viva A Gaiteira", finalizó.