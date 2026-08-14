Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Gonzalo Castro reivindica el espíritu de Marathón Inferior y el del Corralón de A Gaiteira 

El edil dio un sentido pregón de las fiestas del barrio

Guillermo Parga
Guillermo Parga
14/08/2026 22:46
Gonzalo Castro fue el encargado del pregón en las Fiestas de A Gaiteira
Gonzalo Castro fue el encargado del pregón en las Fiestas de A Gaiteira
Quintana
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Gonzalo Castro se convirtió en el segundo homenajeado del día en A Gaiteira, porque decir pregonero sería quedarse corto. Los representantes de la asociación vecinal quisieron agradecer la labor del edil de Cultura y Turismo, quien devolvió el cariño enfundado en una camiseta del Galicia Gaiteira con el número 9. La del 'bicocas' de toda la vida.

Galería

Las fiestas de A Gaiteira, en fotos

quintana. homenaje a caÃ±ita brava en la gaiteiraVer más imágenes

Improvisado y desde el corazón, el discurso hizo un repaso por la historia de la zona, desde el origen del nombre y la independencia del Ayuntamiento de Oza a los tiempos de Musical 47 y su vinculación metafórica con el Lembranza Rock. "Fue un centro de peregrinación, por eso a pocos metros se tenía que producir una explosión musical de primer orden", dijo. Tampoco faltó la confesión sobre su destreza al volante y cómo tiraba de freno de mano a las puertas de la gasolinera de la zona.

Finalmente, Castro invocó otro espíritu. "El de Marathón, que nos lleve en volandas a conseguir los éxitos que merecemos, ¡que viva el espíritu del Corralón de A Gaiteira, el espíritu de Marathón, Forza Dépor y que viva A Gaiteira", finalizó.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Más de cien mil personas vieron los impresionantes fuegos artificiales acuáticos de la Batalla Naval

A Coruña resiste contra viento y marea el acoso inglés más bello que se recuerda
Guillermo Parga
Emergencias 112

Muere un hombre en un accidente laboral en la ronda de Outeiro
Abel Peña
La alcaldesa, María Barral, y Dolores Vázquez, quien dio inicio a las fiestas del San Roque en Betanzos animando al público a disfrutar de la música, la gastronomía y los bailes locales

Panorama, gaitas y liturgia: el área lanza su órdago para Santa María y San Roque
Noelia Díaz
Gonzalo Castro fue el encargado del pregón en las Fiestas de A Gaiteira

Gonzalo Castro reivindica el espíritu de Marathón Inferior y el del Corralón de A Gaiteira
Guillermo Parga