Viñetas desde o Atlántico inauguró hoy una exposición sobre las adaptaciones al cómico de la obra del historiador Paul Preston sobre la II República y la Guerra Civil y el lugar en el que lo hizo no puede ser más apropiado: la Casa Museo Casares Quiroga, ministro durante el Gobierno de Manuel Azaña y exiliado en París tras el levantamiento.

El director del salón del cómico, Manel Cráneo, explicó que son tres obras en total y abarcan la Guerra Civil, la posguerra y la represión por parte del malagueño José Pablo García. Pero también hay un móvil que representa el bombardeo de Guernica. García reconoció que se sentía abrumado, porque es la primera exposición que se realiza de su obra "y que se realice tan a casi mil kilómetros de mi casa, me impresiona bastante", dando por bueno el dicho de que nadie es profeta en su tierra.

Luego tomó la palabra el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, que destacó el valor del cómic en la generación de una reflexión colectiva de acontecimientos históricos con un significado especial. "O compromiso de defensa dos valores democráticos, e a convivencia pacífica, é desde logo moi importante, e se fai cun instrumento moi potente, como é o cómic", recalcó.

La exposición podrá contemplarse durante dos meses y consiste en originales a tinta de las obras de García 'Paul Preston. Franco y la Guerra Civil', 'Paul Preston. La muerte de Guernica' y 'Paul Preston. La Guerra Civil española'.