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A Coruña

El personal del comercio de alimentación de A Coruña convoca huelga los días 15, 16 y 17

Ep
14/08/2026 19:00
Una persona hace sus compras
Archivo El Ideal Gallego
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Personal del comercio de alimentación de la provincia de A Coruña volverá a la huelga este sábado, día 15 (día de apertura autorizada); el domingo 16 de agosto y el lunes, día 17, en un contexto de movilizaciones previas en demanda de mejoras salariales y laborales.

En un comunicado, la CIG denuncia "inmovilismo" por parte de la patronal en la mesa de negociación, tras no haber un acercamiento de posturas en la última reunión con mediación del AGA, el Consello Galego de Relacións Laborais.

También sitúa esta nueva convocatoria en una respuesta "al bloqueo en el que la patronal del sector tiene la negociación del convenio colectivo" mientras que por parte de las empresas se responsabiliza a la parte sindical de la falta de acercamiento.

Estas nuevas jornadas de paro, que afectan a supermercados y centros logísticos, se producen después de dos últimas reuniones en la mesa de negociación celebradas el pasado viernes y el lunes, en las que no se produjo ningún tipo de avance, remarcan. Durante las jornadas de huelga, convocadas por los cuatro sindicatos con representación en la mesa (CIG, CCOO; UGT y USO) están previstos piquetes informativos.

Además, el lunes, día 17, habrá una manifestación en la ciudad herculina, que saldrá a las 12.00 horas del mercado de San Agustín y terminará en la plaza de Lugo.

En relación a este conflicto, desde CCOO llaman a secundar la huelga, al tiempo que instan a la patornal a "abandonar el bloqueo" y a dar "pasos para mejorar las condiciones laborales de sus sectores".

Entre otras cuestiones, el sindicato reclama "el derecho al descanso y a la conciliación en el comercio gallego, así como un convenio digno y mejoras laborales" frente, añade, a un modelo basado "en la disponibilidad permanente de los cuadros de personal".

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