Cientos de coruñeses reivindican a Cañita Brava como presidente en un homenaje para la historia

Cañita Brava, con los vecinos de A Gaiteira y la alcaldesa Inés Rey Quintana

Un baño de masas se dio Cañita Brava en el acto institucional con el que comenzaron las fiestas de A Gaiteira. Se trata de un reconocimiento del oficialismo, a través del Ayuntamiento de A Coruña, y popular, con la iniciativa de la asociación vecinal. Más de 200 personas de todas las edades acompañaron al showman en el descubrimiento de una placa conmemorativa en su honor, pero también en una improvisada fiesta, con actuación, cánticos y hasta un amago de photocall incluido.

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Es digno de estudio la transversalidad de la fama y el cariño de Cañita, que antes del acto se hizo fotos y tuvo tiempo para bromear con coruñeses de todas las edades. Desde los coetáneos que han vivido momentos inolvidables en los bares, hasta quienes aún lo han descubierto con la última entrega de 'Torrente'. El primero en tomar la palabra fue Paulo Sexto, presidente de los vecinos Oza, Os Castros y A Gaiteira, quien también tuvo un recuerdo para Elvira, una comerciante a la que buena parte del barrio guarda todavía mucho cariño. El emplazamiento de la placa, justo a la altura de la antigua Citroën y al final de la calle, tiene que ver con ella.

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Por su parte, la alcaldesa Inés Rey, a quien Cañita rebautizó como "caldesa Irene" en repetidas ocasiones, se refirió a "uno de los vecinos más ilustres, que nació en As Xubias, vino a Os Castros y ahora es un símbolo de toda la ciudad, quien con su cariño nos hace todos sonreír, da igual el momento o el vídeo que nos manden". Recordó los tiempos de 'El Semáforo' y frases ilustres como "tener mucha física y química" o "el que avisa traiciona" para acabar con un grito que se hizo el canto de guerra en el barrio: "Viva A Gaiteira y Cañita presidente". De hecho, la foto de familia fue con el dedo índice en la mejilla, quizás uno de los grandes símbolos de la cultura pop española de los 90.

Cuando tomó la palabra Cañita pidió que a "a Irene" se llama siempre así y no se le cambie el nombre nunca, aunque también dejó unas cuantas frases para la reflexión: "Siempre estamos de broma y nunca de coña. Hay que ser bueno, porque con lo malo no se gana. Los malos tienen tres vidas, y los buenos una". Ni siquiera se olvidó del Dépor, al que dijo meter mucha presión con sus opiniones. "El Deportivo tiene que salir al ataque como Johan Cruyff". Quedaban dos momentos más para el recuerdo: la actuación al ritmo de 'La creación del amor' y el descubrimiento de la placa en su honor, con el enésimo "Cañita presidente". Para muchos es ya más que eso.