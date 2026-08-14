A la caza del libro antiguo en Méndez Núñez: “Hay mucha efervescencia en A Coruña, mucha avidez”

Uno de los primeros visitantes observa un ejemplar en la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión Carlota Blanco

Llegado el ecuador del mes de agosto, los jardines de Méndez Núñez dan la bienvenida a otra de sus citas históricas: la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión. Hasta finales del mes de agosto, coruñeses, gallegos y turistas podrán encontrar tesoros, libros difíciles de encontrar y joyas ocultas a la vista del ojo menos ávido.

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Ya el jueves, mientras la quincena de librerías presentes terminaban de ubicar sus obras en las casetas, todo el que paseaba por los jardines se paraba a echar una ojeada y buscar algún libro que llevarse ya para casa. Pero, oficialmente, la feria dio comienzo este viernes por la mañana y, ya desde primera hora eran decenas los curiosos que se iban parando por los puestos, tanto los del paseo de Méndez Núñez, como en los del interior de los jardines, junto al hotel Atlántico.

Este año hay presentes librerías de Madrid, Alcorcón, Torrevieja, Alicante, Benidorm, Valladolid o León, así como de A Coruña y Santiago de Compostela.

Precisamente, uno de los representantes de A Coruña es A Tobeira de Oza. “Aínda que na libraría non nos queixamos de que pase xente, ao final no centro pasa mogollón, moita que non te coñece, e iso sempre é bon”, comenta Daniel, que asegura que lo que busca la gente que pasa por la feria es “moi variado. Este ano baixamos bastante ensaio galego, historia... logo novela tamén, cousas máis ou menos recentes”.

Desde Torrevieja viene por tercer año Las mil y una... Libros. “A mí me gusta mucho, encuentro un público muy receptivo a todo tipo de géneros, te coge tanto filosofía como cómic. Veo mucha efervescencia, un público muy ávido”, asegura Eduardo Gómez. Que destaca también esa avidez pese a que la urbe tiene una alta concentración de “librerías de viejo”.

Ya veterano de la feria es Luis Cantero, de Lorca Libros, que aplaude la vuelta, en parte, al lugar original de la feria. “Por lo menos este año ya nos han puesto más a la vista del público, pero el año pasado, junto al Kiosco Alfonso, lo notamos mucho”, dice. En su caso, su público es más específico, porque se dedica a libros de arte y ediciones especiales: “Códices, teatro, algún Quijote especial... no llevo la novela clásica de siempre”, apunta mientras señala a la sección de cómic español de los 60 y 70: “Un universo que se ha perdido y al que creo que debería volver la gente joven”, asegura con una sonrisa mientras augura una buena feria.