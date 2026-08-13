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A Coruña

Un vecino de Novo Mesoiro pide acabar con los ruidos nocturnos de una batidora a las cinco de la mañana

El residente ha colocado un escrito en el portal para pedir a sus vecinos que respeten las horas de descanso

Belén Cebey
Belén Cebey
13/08/2026 10:19
Bloque de edificios de Novo Mesoiro
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Un vecino de Novo Mesoiro ha recurrido a un cartel escrito a mano para trasladar una queja por los ruidos que, según explica, se vienen produciendo de madrugada en su comunidad.

El escrito, dirigido al propietario de una vivienda, lleva por título 'Ruidos molestos en horario nocturno' y señala que desde hace unos días se percibe “de forma diaria” ruido provocado por el uso de una batidora a las 5:00 de la mañana.

Cartel vecino de Novo Mesoiro
Cartel vecino de Novo Mesoiro
Cedida

El vecino recuerda en su mensaje que la normativa sobre propiedad horizontal prohíbe desarrollar en una vivienda actividades molestas, insalubres o nocivas y solicita formalmente que se deje de utilizar el aparato antes del horario diurno. 

La nota también apela al sentido común y a la convivencia entre residentes: “Agradezco su comprensión y su colaboración para mantener una buena convivencia y un buen descanso a los vecinos”, concluye.

El autor incluso incorpora una referencia al nivel de ruido: apunta que los ruidos nocturnos percibidos estarían entre los 25 y 30 decibelios, mientras que la “batidora ronda los 95 dB”.

Una petición vecinal tan sencilla como directa, si hay que preparar algo a las cinco de la mañana, quizá sea mejor dejar la batidora para después de que amanezca.

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