Un bañista retira el cadáver de un delfín del mar frente al Orzán

Aparece un delfín muerto en el Orzán

Los bañistas en el Orzán descubrieron alrededor de las seis de la tarde cerca de la orilla, junto a doscientos metros de La Coraza, el cadáver de un delfín de pequeño tamaño, una cría, que flotaba arrastrado por las olas. Uno de los bañistas se metió en el agua y lo arrastró de la cola a tierra.

El cuerpo, de poco más de un metro de largo, será retirado por operarios de Medio Ambiente que han sido alertados por los socorristas. Alfredo López, del CEMMA (Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños) lo ha identificado como un delfín común, delfinus delfis. Testigos presenciales aseguran que presentaba un mordisco cerca de la garganta.

Cada cierto tiempo se descubren cadáveres de mamíferos marinos en las playas, a veces arrastradas por temporales. El último caso fue nada menos que una ballena en Arteixo, el mes pasado.