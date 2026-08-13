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A Coruña

Un bañista retira el cadáver de un delfín del mar frente al Orzán

La concesionaria de limpieza se hará cargo de los restos del animal

Abel Peña
Abel Peña
13/08/2026 18:23
Aparece un delfín muerto en el Orzán
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Los bañistas en el Orzán descubrieron alrededor de las seis de la tarde cerca de la orilla, junto a doscientos metros de La Coraza, el cadáver de un delfín de pequeño tamaño, una cría, que flotaba arrastrado por las olas. Uno de los bañistas se metió en el agua y lo arrastró de la cola a tierra

El cuerpo, de poco más de un metro de largo, será retirado por operarios de Medio Ambiente que han sido alertados por los socorristas. Alfredo López, del CEMMA (Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños) lo ha identificado como un delfín común, delfinus delfis. Testigos presenciales aseguran que presentaba un mordisco cerca de la garganta. 

Cada cierto tiempo se descubren cadáveres de mamíferos marinos en las playas, a veces arrastradas por temporales. El último caso fue nada menos que una ballena en Arteixo, el mes pasado

Dispositivo para rescatar una ballena en Sabón

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