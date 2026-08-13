Steve Bug | "En España siempre he sentido una gran conexión en la pista de baile"

Steve Bug, en una imagen promocional Robert Schlesinger

Este viernes da comienzo en Santa Margarita una nueva edición del Festival de Electrónica Coruñés (FEC), que durante dos días llenará de música el entorno del parque. En la jornada del sábado se subirá al escenario el Dj alemán Steve Bug, uno de los nombres que desde mediados de los años 90 ha contribuido a dar forma a la escena house y techno de Europa.

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¿Es la primera vez que viene a A Coruña o a Galicia?

No, he pinchado en Galicia bastantes veces a lo largo de los años. Guardo muy buenos recuerdos de haber actuado aquí, así que me encanta volver.

¿Qué recuerdos tiene de sus visitas anteriores?

Buena comida, buen vino y, por supuesto, un montón de fiestas estupendas.

¿Qué opina del público español?

Siempre me ha encantado pinchar en España. El público ha sido siempre muy acogedor y enérgico, y siempre he sentido una gran conexión en la pista de baile.

¿Qué puede esperar el público de su actuación en el FEC?

No me gusta planificar demasiado mis sesiones. Depende del público, del ambiente y de hacia dónde siento que debe ir la música. Me gusta alternar entre el deep house, el house y el tech house y mantener un ritmo pegadizo, pero espero que haya algunas sorpresas por el camino.

¿Y qué espera de la visita a A Coruña?

La verdad es que lo único que quiero es pinchar y disfrutar de la velada.

Han pasado 30 años desde que salió su primer álbum. ¿Cómo diría que ha cambiado como productor y como DJ durante este tiempo?

Ahora tengo mucha más confianza en mi propio gusto. Cuando eres más joven, vas experimentando y desarrollando tu propio estilo. Con el paso de los años, aprendes a confiar más en tus instintos. Pero la motivación fundamental no ha cambiado realmente: sigo haciendo música porque me encanta, y sigo disfrutando pinchándola ante el público.

Durante más de tres décadas, ha contribuido a dar forma a la escena techno y house europea, pero, echando la vista atrás, ¿cómo diría que han cambiado la escena y el público en comparación con cómo eran hace 30 años?

La escena ha crecido mucho y es mucho más accesible. Cuando empecé, era mucho más underground y existía un fuerte vínculo entre las tiendas de discos, los DJ, las discotecas y el público. Hoy en día hay tanta música e información disponible que a veces resulta más difícil encontrar aquello que realmente destaca. También creo que el DJ se ha convertido cada vez más en una personalidad o una marca, mientras que, para mí, la música y la pista de baile deberían seguir siendo lo principal.

"Con el paso de los años, aprendes a confiar más en tus instintos. Pero la motivación fundamental no ha cambiado realmente" Steve Bug

¿Cree que las tendencias y las modas en la música son ahora más efímeras debido a la influencia de herramientas como las redes sociales?

Sin duda. Las cosas pueden alcanzar una gran popularidad muy rápidamente y desaparecer con la misma rapidez. Las redes sociales son útiles, pero no creo que los seguidores o la visibilidad deban ser más importantes que la propia música. Las modas van y vienen, pero la buena música puede perdurar durante décadas.

Ha mencionado en alguna ocasión que no te gustan las etiquetas, así que, ¿cómo describiría su música?

La verdad es que no pienso en los géneros cuando compongo música. Siempre he alternado entre el house, el techno, el minimal, el deep house y otras influencias. Para mí, es más importante que me guste la música que la categoría a la que pertenezca.

¿Cuáles son susplanes musicales para el futuro próximo?

Sigo trabajando en nueva música y colaboraciones. Hace poco he publicado mi EP 'Let's Work' en Nu Groove, así como una colaboración con Josh Wink en el sello Cod3 QR, de Laurent Garnier y Oliver Way. Y esta semana sale un nuevo EP en solitario en Poker Flat. Disfruto explorando diferentes direcciones y, después de todos estos años, sigo teniendo muchas ideas. Mientras siga siendo así, seguiré haciendo música.