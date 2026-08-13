Rosp Corunna, empresa de Sandra Ortega, gana un 2,28% más en 2025 y eleva su patrimonio a 11.194 millones

Sandra Ortega

Rosp Corunna, la sociedad patrimonial de Sandra Ortega Mera (hija del fundador de Inditex, Amancio Ortega, y de Rosalía Mera), cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 307,32 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,28% respecto a los 300,47 millones de euros obtenidos en el ejercicio anterior.

En concreto, el patrimonio neto del grupo consolidado experimentó un repunte del 13,1%, al situarse en los 11.193,8 millones de euros al cierre de 2025, frente a los 9.897,2 millones anotados un año antes.

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Un incremento que viene impulsado principalmente por la revalorización en Bolsa de sus inversiones financieras, encabezadas por su participación en la multinacional textil Inditex, según los datos disponibles en el Registro Mercantil consultados por Europa Press a través de Informa D&B.

Por su parte, el activo total gestionado por Rosp Corunna se elevó hasta los 11.517,3 millones de euros, lo que representa un alza del 13,3% frente a los 10.166,6 millones de euros del ejercicio 2024.

En 2025 la cifra de negocios consolidada del grupo alcanzó los 347,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 10,75%, impulsado por los dividendos procedentes de sus participaciones empresariales, que aportaron 291,22 millones de euros, un 9,95% más.

Además, se suma el negocio inmobiliario, a través del cual la compañía gestiona activos e inmuebles en alquiler ubicados en España, Estados Unidos y Europa. Los ingresos por arrendamientos alcanzaron los 49,44 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 21,8% frente a los 40,60 millones contabilizados un año antes.

De esta forma, el resultado de explotación se situó en 305,47 millones de euros, un 6,4% más, mientras que el resultado antes de impuestos alcanzó los 307,88 millones de euros.

El principal activo del 'holding' continúa siendo su participación del 5,05% en Inditex. Adicionalmente, Rosp Corunna reforzó ligeramente su presencia en el capital de la biotecnológica Pharma Mar, alcanzando una participación del 5,15% al cierre de 2025.

En el marco de su estrategia patrimonial, la sociedad mantiene una política de reinversión de los recursos generados, ya que destinará la totalidad de los 307 millones de euros de beneficios a financiar nuevas inversiones y desarrollar sus proyectos en curso, manteniendo una "correcta diversificación geográfica y sectorial".