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A Coruña

Los vecinos de A Gaiteira inmortalizan el legado de Cañita Brava y reivindican la labor de Gonzalo Castro

Guillermo Parga
Guillermo Parga
13/08/2026 22:03
Xosé Manuel Pereiro, Gonzalo Castro y Paulo Sexto posan con el cartel de las fiestas
Xosé Manuel Pereiro, Gonzalo Castro y Paulo Sexto posan con el cartel de las fiestas
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Las fiestas de A Gaiteira servirán para rendir homenaje y reconocer el trabajo de dos personas cuya labor es precisamente que la fiesta no decaiga. Entre la tarde de este viernes y el domingo el barrio estará de celebración, pero la asociación vecinal quiere que antes de nada se ponga en valor tanto a Cañita Brava como a Gonzalo Castro, quienes tendrán un papel protagonista en el inicio de la programación.

En el caso de Cañita será un acto conjunto con el Ayuntamiento, desde las 19.00 horas, y servirá para inmortalizar el legado del personaje televisivo. Con la presencia de la alcaldesa, Inés Rey, se hará entrega de un diploma de reconocimiento, además de descubrir una placa conmemorativa. “Cañita Brava forma parte de nuestra memoria sentimental para varias generaciones de coruñeses. Es una persona muy popular y querida, que nunca olvida sus raíces y su vinculación con A Gaiteira. Es una manera de devolver todo el cariño recibido de parte de los vecinos”, dice la regidora. “Preservar esa memoria es una forma de fortalecer nuestra identidad colectiva”, añade.

Presentación del Lembranza Rock

Lembranza rock 2026

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Poco después, las fiestas quedarán inauguradas oficialmente con el pregón de Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo. La asociación vecinal ha realizado un comunicado para reivindicar más políticos como Castro y su forma de trabajar: “La elección del pregonero responde a su trayectoria de colaboración con el tejido asociativo de la ciudad y, especialmente, a su proximidad con las iniciativas culturales, sociales y festivas promovidas por los barrios de Oza, A Gaiteira y Os Castros”.

“A lo largo de su mandato, Gonzalo Castro demostró una disposición permanente al diálogo con el movimiento vecinal, entendiendo que la cultura popular, las fiestas, tradicionales y el asociacionismo constituyen un elemento esencial para fortalecer la cohesión social, preservar la identidad de los barrios y dinamizar la vida comunitaria”, añaden, para poner al edil como ejemplo de “proximidad, compromiso con el servicio público, la defensa de la cultura como herramienta de participación ciudadana y de respeto por el trabajo de décadas de las entidades vecinales”. 

A partir de entonces dará comienzo en el parque Europa un festival de dos días llamado Lembranza Rock y en el que la música gallega será fundamental. A las 21.00 horas del viernes actuará Zavala, mientras que a las 22.00 será el turno de Loita Amada. Grande Amore saltará al escenario a las 23.30, hora de inicio de la Batalla Naval en Riazor.

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