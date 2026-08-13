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A Coruña

Los dragones toman la Torre de Hércules

Óscar Ulla
Óscar Ulla
13/08/2026 16:30
Abraham Cupeiro en el entorno de la Torre de Hércules
Abraham Cupeiro en el entorno de la Torre de Hércules
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Decía Suso Martínez en la previa al eclipse que "las gentes" de hace 500 años verían en el eclipse total "una señal", ya fuese buena o mala, pero una señal. Y quizá el ver al día siguiente un dragón en el entorno de la Torre de Hércules a más de uno le haya servido para pensar que quizá nuestros antepasados tendrían razón. 

El músico sarriano Abraham Cupeiro realizó en los últimos días una sesión de foto y vídeo en el entorno del faro romano para promocionar el concierto que ofrecerá el próximo enero en el Coliseum junto a la Sinfónica de Galicia. En las mismas se le ve tocando el característico karnyx en varios puntos del parque escultórico.

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Tras esa sesión, que el artista compartió en sus redes, publicó un vídeo en el que se le veía tocando el karnyx mientras, frente a él, un dragón, al más puro estilo 'Juego de Tronos', disfrutaba de un sonido casi igual de mitológico que su propia figura.

Aunque el dragón parece apacible al sonido de la música, huelga decir que se trata de un montaje y que "las gentes" de hace medio milenio quizá no tenían razón cuando aseguraban que los eclipses suponían una señal de que algo iba a ocurrir.

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