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A Coruña

Las impresionantes cifras que moverá The Champions Burger A Coruña

El festival abrió este jueves en el muelle de Batería, donde el pasado año facturó casi 2 millones de euros, con el objetivo de volver a batir récords

Guillermo Parga
Guillermo Parga
13/08/2026 23:22
Hasta 17 hamburgueserías del país compiten por ser la mejor valorada por los asistentes en esta nueva edición que estará en la ciudad hasta el domingo 23 de agosto
Dos amigos prueban las hamburguesas
Patricia G. Fraga
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Se ha convertido en un clásico del verano de A Coruña, y también en uno de los eventos masivos del año en la ciudad. The Champions Burger, el festival de hamburguesas más grande de España, arriba por segundo año consecutivo al muelle de Batería, donde el pasado año se convirtió en la actividad comercial más rentable del año, con casi dos millones de euros de facturación. En solamente diez días. Ayer empezó una nueva edición, y a juzgar por el volumen de visitantes desde el instante de la apertura, es cuestión de tiempo que se supere la facturación de 2025.

Celebración de The Champions Burger en el muelle de Calvo Sotelo el pasado verano

The Champions Burger regresa al muelle de Batería del 13 al 23 de agosto

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The Champions Burger llega con 13 foodtrucks de hamburguesas, pero también convertida en un parque de atracciones que bien podría ser la fan zone de la NBA. Una enorme réplica dorada de las Air Jordan 1 da la bienvenida a los visitantes, que se encuentran por cada esquina guiños a la mejor liga de baloncesto del mundo, incluido el anillo de campeón. Además, también le sonará familiar a quienes hayan estado recientemente en el campeonato de kebabs de Marineda City, pues los dos más votados tienen su propia foodtruck, además de varias marcas diferentes de cheesecake al estilo yanqui. "A Coruña es una de las mejores ciudades de España en ventas", reconoce la organización, con experiencia en estadios como Mestalla o el Sánchez Pizjuán.

Galería

The Champions Burger, en imágenes

Hasta 17 hamburgueserías del país compiten por ser la mejor valorada por los asistentes en esta nueva edición que estará en la ciudad hasta el domingo 23 de agostoVer más imágenes

Y es que el festival de hamburguesas recuerda también a la velada del año de Ibai, tanto en el perfil de asistentes como en la forma de captarlos. Un canal y una política de comunicación que se le escapa a los reacios a adaptarse a los usos y a los tiempos. Pero solo hay que echar un vistazo a los números: se esperan unos 100.000 visitantes durante los próximos 10 días, y unas ventas de carne de una tonelada por jornada, aproximadamente.

Colas desde la apertura en uno de los puestos de The Kebab Market

The Kebab Market apunta a los 50.000 visitantes en su paso por A Coruña

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Desde el nombre a la estética y el enfoque todo es tremendamente americano: a lo bestia. Hay que recordar que aquí no existen la lechuga o el tomate en las hamburguesas, y que el pan brioche no se negocia. A partir de ahí, parece una competición por ver quién es capaz de condensar más elementos entre rebanada y rebanada. Desde el minuto 1 hubo cola en Nolito's, la hamburguesería cordobesa cuya creación, Diamante Azul, fue votada mejor hamburguesa de España 2025. Está hecha a base de pan brioche azul con polvo de diamante y oro rosa, fat smash madurado, costilla estilo Estados Unidos, mermelada de bacon, cheddar, mayo ahumada y salsa Emy. No menos llamativa es La Más Mejor, con brioche de queso gratinado, medallón de wagyu japonés con cheddar fundido, bomba de queso frío ahumado, croqueta de regalo y jeringa de salsa promax. Si es capaz de repetirlo y memorizarlo todo, sepa que es un nuevo militante de la causa.

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