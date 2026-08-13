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A Coruña

Las exediles de A Coruña que denunciaron a la alcaldesa y al portavoz local por acoso recurren el archivo del expediente

Ep
13/08/2026 16:35
Fontán y Martínez, en una imagen reciente
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Las exediles socialistas en el Ayuntamiento de A Coruña Esther Fontán y Eva Martínez Acón han recurrido el expediente del PSOE que archivó su denuncia por supuesto acoso laboral contra la alcaldesa, Inés Rey, y el portavoz del gobierno local, José Manuel Lage Tuñas.

La denuncia se formalizó el pasado año y en relación a una situación que vinculaban al anterior mandato. Ambas recurrieron al canal de acoso del PSOE federal, pero, finalmente, la denuncia derivó a la Ejecutiva provincial, que les notificó, inicialmente, la apertura de un expediente informativo y luego que se archivaba.

"Consideramos que este expediente informativo adolece de algunas lagunas", manifestó en ese momento Acón, que cuestionó que se cerrase "tan rápido". "Sin acopio de más pruebas", reprochó.

Finalmente, tal y como adelantó en su momento, ambas han informado este jueves de la presentación de un recurso contra el archivo de los expedientes informativos previos en relación a su denuncia sobre "acoso laboral y trato vejatorio y humillante".

El recurso lo han hecho ante los órganos correspondientes del partido a nivel federal e informado de ello al órgano provincial que, en último término, fue en quien recayó la responsabilidad última de dicho procedimiento.

"Los motivos que nos han llevado a presentar dicho recurso no son otros que la ausencia de garantías procedimentales de las que ha adolecido el rápido y expeditivo proceso que, a nuestro juicio, contiene serias irregularidades que conculcan lo que debería ser un proceso transparente, equitativo y garantista", indican en un comunicado.

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