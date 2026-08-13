La vuelta al mundo en cinco días desde A Coruña

Inés Rey recibió en María Pita a los participantes en el Festival Quintana

A Coruña dio la bienvenida oficial este jueves a los grupos participantes de la propuesta a la que la alcaldesa, Inés Rey, se refirió como "un dos eventos máis especiais das Festas de María Pita". Se refería al Festival Internacional de Folclore Cidade da Coruña que, pese a haber ofrecido la primera actuación el miércoles, esta mañana quedó inaugurado de manera oficial con una recepción en el palacio municipal de María Pita.

Este evento "permite coñecer diferentes realidades a través da música", aseguraba Rey en presencia de las agrupaciones de Perú, Armenia, Filipinas y Botsuana que hasta el domingo ofrecerán actuaciones y desfiles por la ciudad. Sin ir más lejos, este propio jueves, a las 20.00 horas, actuarán en el Campo da Leña.

Agrupaciones de Botsuana, Filipinas, Perú y Armenia protagonizarán el Festival Internacional de Folclore de A Coruña Más información

"Para la asociación es muy importante este evento, porque uno de nuestros objetivos es la divulgación del folclore", explicaba en María Pita Javier Carro, de la asociación de coros y danzas Eidos, que, además de participar en el festival, es la entidad organizadora. "Es importante que el nombre de A Coruña se conozca en 100 países gracias al folclore", añadía.

"El festival no es solo mostrar actuaciones, nos enriquece mucho y estrecha los lazos de convivencia y amistad", apuntó Carro, antes de dar la bienvenida a todos los grupos y de desearles una buena estancia en la ciudad.

El acto concluyó con la entrega de regalos entre la regidora y los participantes, que devolvieron el cariño recibido con pequeñas muestras de la cultura y la tradición de sus países y que recibieron una representación de la Torre de Hércules.