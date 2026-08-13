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A Coruña

La vuelta al mundo en cinco días desde A Coruña

Inés Rey recibió a las agrupaciones participantes en el Festival Internacional de Folclore Cidade da Coruña

Óscar Ulla
Óscar Ulla
13/08/2026 14:26
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Inés Rey recibió en María Pita a los participantes en el Festival
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A Coruña dio la bienvenida oficial este jueves a los grupos participantes de la propuesta a la que la alcaldesa, Inés Rey, se refirió como "un dos eventos máis especiais das Festas de María Pita". Se refería al Festival Internacional de Folclore Cidade da Coruña que, pese a haber ofrecido la primera actuación el miércoles, esta mañana quedó inaugurado de manera oficial con una recepción en el palacio municipal de María Pita.

Este evento "permite coñecer diferentes realidades a través da música", aseguraba Rey en presencia de las agrupaciones de Perú, Armenia, Filipinas y Botsuana que hasta el domingo ofrecerán actuaciones y desfiles por la ciudad. Sin ir más lejos, este propio jueves, a las 20.00 horas, actuarán en el Campo da Leña.

Una de las actuaciones del Festival Internacional de Folclore el pasado verano

Agrupaciones de Botsuana, Filipinas, Perú y Armenia protagonizarán el Festival Internacional de Folclore de A Coruña

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"Para la asociación es muy importante este evento, porque uno de nuestros objetivos es la divulgación del folclore", explicaba en María Pita Javier Carro, de la asociación de coros y danzas Eidos, que, además de participar en el festival, es la entidad organizadora. "Es importante que el nombre de A Coruña se conozca en 100 países gracias al folclore", añadía.

Festival Internacional de Folclore Cidade de A Coruña

"El festival no es solo mostrar actuaciones, nos enriquece mucho y estrecha los lazos de convivencia y amistad", apuntó Carro, antes de dar la bienvenida a todos los grupos y de desearles una buena estancia en la ciudad.

El acto concluyó con la entrega de regalos entre la regidora y los participantes, que devolvieron el cariño recibido con pequeñas muestras de la cultura y la tradición de sus países y que recibieron una representación de la Torre de Hércules.

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