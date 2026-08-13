¿Qué hacer hoy, 13 de agosto, en A Coruña en las fiestas de María Pita?

El dúo vigués durante una presentación Archivo El Ideal Gallego

Fillas de Cassandra dará un concierto en el ciclo Noites de María Pita, a las 22.00 horas en la plaza de María Pita.

A las 19.30 horas, en la plaza de la Tabacalera, Cascarillarte presenta a Xavi Bufa con 'Tubos do Mundo'.

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El Festival Internacional del Folclore comienza a las 19.00 horas en el Cantón Grande con actuaciones de Perú y Filipinas; y en la Marina con los grupos de Armenia y Botsuana. Luego a las 20.00 horas, en la plaza de España, se presentarán: Ngwao Letshwao Performing Arts (Botsuana), Pasacat Philippine Performing Arts Company (Filipinas), Traditional Danc Ensemble 'Hachn' (Armenia) e Identidad Taller de Danza (Perú).

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En el teatro Colón, a las 12.00 horas, se presenta Viñetas Show: 'Alicia!', de Pedras de Cartón en el marco de Viñetas desde o Atlántico, que continúa con distintas muestras y en distintas localidades de la ciudad. También en el teatro Colón, a las 21.00 horas, el Viñetas Show presenta: Maratón de pódcast: 'El nicho ilustrado', con el actor David Perdomo. Consulta el programa completo en este enlace.

A las 17.00 horas será el encuentro entre el Dépor Abanca y el Oporto por el Trofeo Teresa Herrera de fútbol femenino.

Además, en los jardines de Méndez Núñez sigue la Feria de Artesanía Mostrart (11.00 a 14.00 y 17.30 a 22.00 horas).