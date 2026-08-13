María Pita en la Batalla Naval de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, la Batalla Naval daba de nuevo por ganadora a María Pita rente al pirata Drake, mientras que la locura se desataba en Peruleiro por el premio millonario de la Primitiva. En 1976, hace 50 años, se producía una polémica por el despido de trabajadores gitanos que se estaban dedicando a limpiar la playa de Santa Cristina, mientras que hace 100 años, en 1926, Betanzos publicaba el programa de fiestas de San Roque, con el lanzamiento de su globo.

Hace 25 años | María Pita gana a Drake y Peruleiro, una Primitiva de 839 millones de pesetas

Unas cien mil personas presenciaron la Batalla Naval en el castillo de San Antón y en la plaza de María Pita. Con su ánimo, los asistentes, consiguieron que la heroína coruñesa derrotara una vez más al pirata Drake. En la escenificación se consumieron más de 400 kilos de explosivos en forma de fuegos de artificio.

Mientras, la tranquilidad se vio interrumpida entre los vecinos de Peruleiro. La noticia de que el premio Gordo de la lotería Primitiva había caído en el barrio corrió como la pólvora y algunos no dudaron en bajar a la calle para celebrarlo. La administración número diez, una librería de la misma avenida, fue la encargada de repartir el premio de 839 millones de pesetas, el más alto dado por el despacho desde que comenzó a funcionar hace más de quince años.

En el área coruñesa, Javier Irureta, entrenador del Deportivo, se anuncia como el encargado de leer el pregón de las fiestas de Santa María en Cambre. Antes de la apertura oficial, el campo de la feria será el escenario del Rock in Cambre.

Portada de El Ideal Gallego del 13 de agosto de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | El despido de los trabajadores gitanos que limpiaban Santa Cristina

La junta directiva de la Agrupación de Mariscadores, junto con Aquilino Borga Borga, “rey de los gitanos”, están realizando gestiones con el fin de solucionar el despido de los trabajadores gitanos que venían realizando la limpieza de la playa de Santa Cristina, desde hace, aproximadamente, un mes y medio.

Además, dos muchachos de aproximadamente 14 años entraron en la mercería Makay, en la calle del Orzán, 176, aprovechando que su propietaria Carmen Barrera Camiño estaba en la trastienda y con un rápido movimiento abrieron el cajón del dinero y se apoderaron de 5.200 pesetas, saliendo a todo correr del establecimiento.

Por otra parte, la presidenta de la Asociación de “Amas de Casa”, doña Begoña Bonet de Otero, acompañada de varios miembros de la junta directiva de La Coruña visitó a doña Pilar Escudero de Vaquer Salor, esposa del hasta el martes gobernador civil de la provincia, para imponerle la insignia de dicha asociación, por la que ha mostrado siempre simpatía y cariño.

Portada de El Ideal Gallego del 13 de agosto de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Betanzos ya tiene programa de fiestas de San Roque con su “globo colosal”

Se ha publicado el programa de las fiestas que en honor a su Patrono San Roque celebrará Betanzos. El día grande, 16 de agosto, a las nueva habrá dianas y alboradas por la banda municipal, gaitas del país y danzas gremiales, feria de ganados y productos del país. A las once, solemne función religiosa que se celebrará en la capilla de San Roque en honor del Santo Patrono tutelar de la ciudad en cumplimiento del secular voto. De siete a nueve, paseo amenizado por la banda municipal, divertidos juegos de cucañas y globos grotescos. A las once, gran velada en la Plaza de los Hermanos García Naveira; espléndida iluminación. A las doce se elevará el globo colosal y habrá sesión de fuegos artificiales que finalizará con la monumental fachada. Además, ha sido concedido el premio de efectividad al capitán don Manuel Lorenzo Souto, del regimiento de reserva de La Coruña, al que se entregarán 1.600 pesetas anuales.

Mientras, el gobernador civil multó con 25 pesetas a Alejandro Alfonso y Manuel Collazo y con 10 pesetas a Antonio Méndez, por un fuerte escándalo en el Cantón Grande.

Portada de El Ideal Gallego del 13 de agosto de 1926 Archivo El Ideal Gallego